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Самарский политех приглашает абитуриентов на тест-драйв и День открытых дверей

14 марта 2023 10:20
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Самарский политех приглашает абитуриентов на тест-драйв и День открытых дверей

С 20 по 24 марта в Самарском политехе пройдет тест-драйв для учащихся 10-11 классов. Это оригинальный профориентационный проект университета, позволяющий школьникам погрузиться в вузовскую атмосферу. Ребята смогут узнать о студенческой жизни, познакомиться с деканами и преподавателями. Для участников проекта подготовлена насыщенная программа: экскурсии по кафедрам и учебным центрам, тематические квизы, викторины и мастер-классы.
 
 26 марта в первом корпусе Самарского политеха состоится День открытых дверей. В программе – обсуждение вопросов о приеме и зачислении в вуз, лайфхаки для абитуриентов от представителей приемной комиссии. Подробнее на сайте: https://startpoint.samgtu.ru/open-days 

К слову, многие будущие абитуриенты уже знакомы с жизнью университета. Сейчас в Политехе работают 14 профориентационных школ для учеников 9-11 классов. Посещение тематических лекций и мастер-классов дает возможность школьникам заранее определиться с направлением подготовки в вузе и узнать азы выбранной профессии.

В частности, в школе молодого экономиста ребята могут попробовать себя в роли управленца, поработать над решением реальных бизнес-задач, придумать идею для стартапа, встретиться с индустриальными экспертами, побывать на ведущих предприятиях региона. В распоряжении учащихся молодежного СКБ «Энергия» - уникальные лаборатории и лекционные аудитории, оснащенные высокотехнологичной аппаратурой. «Спектр предлагаемых к ознакомлению программ: от технологических проблем и развития оборонной отрасли до решения экологических вопросов», – говорит руководитель проекта, доцент кафедры «Технология твердых химических веществ» Андрей Григорьев. Занятия в школе кибербезопасности в Самарском политехе направлены на формирование у старшеклассников компетенций в области комплексной защиты объектов информатизации. В программе школы предусмотрены курсы по основам криптографии, социальной инженерии, знакомство с нейросетевыми технологиями и технической кибернетикой.

Для справки. Профориентационные школы для абитуриентов Самарского политеха:
 - школа «Энергия воды» (факультет инженерных систем и природоохранного строительства);
 - школа юного пищевика и биотехнолога (высшая биотехнологическая школа);
 - молодежное СКБ «Энергия» (инженерно-технологический факультет);
 - школа «Молодой строитель» (факультет промышленного и гражданского строительства);
 - мастерская градостроителя (строительно-технологический факультет);
 - школа юного архитектора и дизайнера (факультет архитектуры и дизайна);
 - школа молодого экономиста» (институт инженерно-экономического и гуманитарного образования);
 - школа юного геолога (институт нефтегазовых технологий);
 - школа молодого нефтяника (институт нефтегазовых технологий);
 - школа молодого энергетика (теплоэнергетический факультет);
 - школа молодого таможенника (теплоэнергетический факультет);
 - школа кибербезопасности (институт автоматики и информационных технологий)
 - школа будущего энергетика (электротехнический факультет)
 - Самарская менделеевская школа (химико-технологический факультет).

 

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