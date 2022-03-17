Самарский госуниверситет вручит дипломы о высшем образовании выпускникам “серебряного возраста”

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В этом году диплом Самарского университета им. Королёва должны получить 3545 студентов. Средний возраст нынешних выпускников не превышает 25 лет.

Но среди них есть три представителя “серебряного возраста”. На момент получения диплома о высшем образовании им будет больше 60 лет.

Например, Ольге Бессоновой 62 года. Почти 40 лет она проработала музыкальным руководителем в детском саду, а в феврале на “отлично защитила” диплом педагога-психолога инклюзивного образования.

На выбор новой профессии повлияло тяжелое заболевание, с которым Ольга продолжает бороться и сейчас.

“Свое дело я очень любила: мы с детьми много пели, ставили мюзиклы по мотивам сказок. Но несколько лет назад у меня нашли онкологию, я оформила инвалидность и поняла, что долго проработать в детском саду не смогу. Мне сделали операцию, которая затронула голосовые связки, и хотя я сделала все, чтобы их снова разработать, ведь я же пою, сейчас я могу это делать только в первой октаве”, - рассказывает Ольга.

Тема ее работы - “Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающего ребенка дошкольного возраста с синдромом Дауна”. После завершения учебы Ольга намерена работать по специальности - в реабилитационном или в профильном образовательном центре.

“Вы знаете, солнечные дети очень творческие, открытые, позитивные и есть множество специальных занятий и методик, которые помогают проявить их таланты, развить способности, а родителям - справиться с моментами, которые вызывают трудности.

Такие детишки в последующем могут работать везде, кроме, пожалуй, производства. А мне, как человеку столкнувшемуся с онкологией, и понимающему как порой бывает трудно реализоваться в обществе людям с различными ограниченными возможностями, очень хочется помочь им адаптироваться в социуме”, - считает Ольга Бессонова.