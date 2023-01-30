Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам предложили быть дворникам в обмен на жилплощадь
Россиянам предложили быть дворникам в обмен на жилплощадь
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
Специалисты регионального Росреестра провели экскурсию для студентов по архивному фонду
Специалисты регионального Росреестра провели экскурсию для студентов по архивному фонду
Самарских школьников приглашают на весеннюю сессию онлайн-уроков по финансовой грамотности
Самарских школьников приглашают на весеннюю сессию онлайн-уроков по финансовой грамотности
Бенхамин Гарре: Счастлив оказаться в "Крыльях", хочется скорее начать приносить пользу
Бенхамин Гарре: Счастлив оказаться в "Крыльях", хочется скорее начать приносить пользу
Хоккеисты тольяттинской «Лады» в очередном домашнем матче чемпионата ВХЛ обыграли казанский «Барс»
Хоккеисты тольяттинской «Лады» в очередном домашнем матче чемпионата ВХЛ обыграли казанский «Барс»
Любимые россиянами праздники весны — Масленица и Пасха — будут ранними.
Любимые россиянами праздники весны — Масленица и Пасха — будут ранними
Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале
Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.34
0.21
EUR 75.41
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Историческом парке Самары открылась выставка «ФотоГрани»
В самарском историческом парке «Россия – Моя история» открывается выставка «ФотоГрани»
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарских школьников приглашают на весеннюю сессию онлайн-уроков по финансовой грамотности

30 января 2023 12:45
100
Самарских школьников приглашают на весеннюю сессию онлайн-уроков по финансовой грамотности

Как стать успешным бизнесменом, зачем нужна страховка и от каких рисков она защитит, как управлять доходами и расходами и не попасться на уловки кибермошенников, узнают ученики 8–11 классов и студенты колледжей на онлайн-уроках Банка России.

В расписание включены 23 актуальные темы. Слушатели научатся разбираться в реальных жизненных ситуациях, а часть вопросов может пригодиться при сдаче ЕГЭ по обществознанию. Лекторами на уроках будут представители мегарегулятора, а также сотрудники крупных банков, преподаватели вузов и эксперты рынка. В прямом эфире они поделятся финансовыми лайфхаками и ответят на вопросы.

Во время сессии впервые будут проведены уроки по истории денег — «Древние монеты». Они подготовлены сотрудниками Музея Банка России. В этих занятиях смогут участвовать и ученики 6–8 классов. Школьникам расскажут, как появились первые копейки, которые могли быть овальными и даже квадратными, об исторических денежных реформах и их деятелях, а также научат ребят расшифровывать чеканные рельефы на старинных монетах.

Помимо уроков по финансовой грамотности, в сессию традиционно включены темы по профориентации. Ученики могут примерить на себя профессии финансиста, бизнес-аналитика и педагога. По отзывам участников, некоторые школьники по итогам таких занятий определились с выбором профессии и успешно поступили в профильные вузы.

Все занятия пройдут в формате вебинаров, подключиться к ним можно как классом или группой, так и индивидуально. Весенняя сессия продлится до 21 апреля. С расписанием и инструкцией по подключению можно ознакомиться на сайте проекта http://www.dni-fg.ru/ 

Онлайн-уроки по финансовой грамотности Банк России проводит с 2015 года. Предыдущая сессия осенью 2022 года собрала более 2,5 млн просмотров.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
30 января 2023  12:57
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
17
В Самаре прошел лыжный марафон “Сокольи Горы
30 января 2023  11:34
В Самаре прошел лыжный марафон “Сокольи Горы"
125
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
27 января 2023  11:56
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
4342
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
26 января 2023  13:04
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
734
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона
25 января 2023  13:22
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре
946
Весь список