Названо допустимое количество чашек чая в день
22 января СОУНБ приглашает на открытую просветительскую встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования
Эконадзор минприроды Самарской области подвел итоги работы за 2025 год
В Сызрани жертвами мошенников стали две 29‑летние подруги
сфера искусства и развлечений стала лидером по росту зарплатных предложений по итогам 2025 года
Приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек
Самара — в топ‑15 городов по числу точек Wi‑Fi
Разработан новый график тематических поездов в город-герой Волгоград по программе «Главный урок истории»
Самарские вузы получат 54 млн рублей на развитие технологических стартапов

160
Самарские вузы получат 54 млн рублей на развитие технологических стартапов

Шесть самарских университетов выиграли конкурс, организованный АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», и получат финансирование на организацию акселерационных программ для поддержки студенческих технологических проектов и команд. Средства выделяются в рамках федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул значимость федеральных грантов для вузов региона, отметив: «Это продолжает череду успехов наших университетов, которые получают федеральное финансирование».

Всего на конкурс поступило 210 заявок от образовательных учреждений страны, из которых были поддержаны программы 106 университетов из 58 городов. В результате отбора на 2026 год запланировано запуск 151 акселерационной программы.

Самарским вузам выделено девять грантов, каждый из которых составляет 6 миллионов рублей. Общая сумма финансирования – 54 миллиона рублей.

«Поддержка талантливой молодежи и перспективных научных разработок является одним из важнейших направлений работы регионального правительства. Гранты, полученные самарскими вузами, подтверждают высокий уровень научной активности региона и станут катализатором новых исследований и инноваций, которые укрепляют экономическое будущее страны», – отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Среди победителей конкурса: Самарский университет им. Королёва (две программы), Тольяттинский государственный университет (две программы), Самарский государственный медицинский университет (две программы), Поволжский государственный университет сервиса (одна программа), Самарский государственный экономический университет (одна программа), Приволжский государственный университет путей сообщения (одна программа).

Каждая из программ предполагает разработку инновационных решений, соответствующих приоритетам развития технологического суверенитета России. Например, программа «Креатив.Тех 5.0» Университета сервиса направлена на развитие двух ключевых треков: «Технет» (беспилотные системы, робототехника, производственные технологии) и «Веарнет» (умная одежда, носимые устройства). Участникам предлагается создать проекты с использованием современных технологий, таких как искусственный интеллект, виртуальная реальность и большие данные. Программа предусматривает образовательную подготовку, сопровождение экспертов и наставников, сотрудничество с промышленностью и демонстрационный день для представления результатов инвесторам и бизнесу.

Директор студенческого бизнес-инкубатора Приволжского государственного университета путей сообщения Андрей Свечников рассказал, что победа в конкурсе стала возможной благодаря высокой степени соответствия мероприятий программы задачам достижения технологического лидерства. Один из приоритетов работы бизнес-инкубатора заключается в вовлечении студентов в проектную деятельность, а также привлечение к этой работе индустриальных партнеров и фондов поддержки технологического предпринимательства. Кроме того, команда научных наставников бизнес-инкубатора ПривГУПС обладает большим опытом реализации студенческих технологических проектов и инициатив.

 

