Самарские ученые взвесят на орбите космическую "пыль"

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Результаты эксперимента помогут улучшить качество работы оптической и радиолокационной аппаратуры спутников.

Ученые и студенты Самарского университета им. Королёва проведут в космосе эксперимент, результаты которого покажут, насколько сильно наноспутники загрязняются во время работы на орбите. Для определения степени загрязненности будет использоваться научная аппаратура с очень точными кварцевыми микровесами, на которых взвесят мельчайшие частицы особой "пыли", образующейся в космосе вокруг спутников, космических кораблей и орбитальных станций.

Эксперимент пройдет на борту российского радиолокационного наноспутника "АИСТ-СТ", разработанного совместно учеными Самарского университета им. Королёва и специалистами компании "Специальный Технологический Центр" (СТЦ) из Санкт-Петербурга. Запуск спутника запланирован на вторую половину 2024 года, сейчас ведется сборка космического аппарата. Полученные в ходе орбитального исследования данные помогут в перспективе улучшить качество работы оптической и радиолокационной аппаратуры спутников дистанционного зондирования Земли.

"В числе полезной нагрузки на аппарате "АИСТ-СТ" будет установлен специальный измерительный модуль, разработанный студентами и молодыми учеными нашего университета. Этот модуль во время полета будет измерять степень загрязнения внешней поверхности корпуса наноспутника из-за воздействия так называемой собственной внешней атмосферы, которая образуется в космосе вокруг космического аппарата. Подобные эксперименты и исследования ранее уже проводились, но на более крупных объектах – например, на больших спутниках и на Международной космической станции. Наш же эксперимент впервые пройдет на борту наноспутника. В мае 2024 года на эту разработку был получен патент на изобретение в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент)", – рассказал Максим Иванушкин, руководитель Киберфизической фабрики малых космических аппаратов Самарского университета им. Королёва.

Собственная внешняя атмосфера (СВА), образующаяся в условиях микрогравитации вокруг космических аппаратов – спутников, кораблей и орбитальных станций, представляет собой небольшое облако, которое может состоять из молекул различных жидкостей и газов, а также микроскопических твердых частиц, например, отслаивающихся от внешнего покрытия корпуса. "Виноваты" в появлении такого облака процессы микрокоррозии и дегазации материалов корпуса, испарение возможного конденсата с внешней поверхности аппарата, газоотделение из негерметичных отсеков, работа бортовых систем и другие причины.

Собственная внешняя атмосфера постепенно загрязняет космические аппараты. Страдает от такого загрязнения прежде всего спутниковая оптика, ухудшается четкость изображения. Кроме того, если в собственной внешней атмосфере космического аппарата присутствуют молекулы жидкостей и газов, то они, как правило, ионизируются и начинают искажать амплитуду и фазу радиосигналов, что может приводить к ухудшению точности проводимых радиоизмерений и сбоям в приеме сигналов с Земли.

Фото: Самарский госуниверситет