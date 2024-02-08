Самарские ученые: Вырастить детали помогут лазер и «цифра»

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Ученые Самарского университета им. Королёва передали ПАО «ОДК – Кузнецов» комплексную технологию аддитивного производства деталей для индустриальных газотурбинных двигателей

В ее состав вошли процессы селективного лазерного сплавления (СЛС), прямого лазерного выращивания (ПЛВ), а также термической и механической обработки. Технология отрабатывалась на пяти видах деталей малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС): это горелочное устройство, наружный и внутренний кожухи камеры сгорания, а также наружное и внутреннее кольца аппарата закрутки. МЭКС отличается повышенной экологичностью и предназначена для энергетических установок.

Проект стартовал в 2021 году и включал в себя пять этапов. На его реализацию ушло три года. Средства для финансирования были выделены по постановлению Правительства России №218.

Индустриальным партнером Самарского университета им. Королёва выступило ПАО «ОДК–Кузнецов». Благодаря проекту, на этом предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») сейчас развернуто комплексное высокотехнологичное производство деталей и узлов горячей части индустриальных ГТД, основанное на аддитивных технологиях, а также модернизирована имевшаяся на заводе установка прямого лазерного выращивания.

Фото: Андрей Павлов