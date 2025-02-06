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Самарские ученые создали установку для испытаний ткани аорты

6 февраля 2025 10:39
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Самарские ученые создали установку для испытаний ткани аорты

Результаты испытаний помогут спасти жизнь пациентам со скрытым риском разрыва аневризмы.

Ученые Самарского университета им. Королёва и Самарского государственного медицинского университета разработали и запатентовали установку для испытаний тканей аорты. Данные, полученные с помощью этой установки, в ближайшей перспективе помогут врачам прогнозировать риск разрыва аорты и необходимость проведения операции, а также упростят и сделают более качественным подбор имплантата при подготовке пациента к хирургическому вмешательству. Проект получил финансовую поддержку в виде гранта Инновационного фонда Самарской области.

Аорта – это главная и самая большая артерия в организме человека: по аорте кровь, обогащенная кислородом, транспортируется из сердца к остальным внутренним органам. Из-за различных патологических факторов внутренняя стенка аорты может начать структурно изменяться, расслаиваться и растягиваться, в результате образуется так называемая аневризма – расширение стенки аорты в виде мешка или веретена, которое с течением времени может прорваться, что в 90% случаев приводит к смерти. Аневризма и расслоение (диссекция) аорты обычно развиваются в возрасте от 50 до 79 лет, частота заболевания, по статистике, составляет в год три случая на 100 тысяч женщин и 117 случаев на 100 тысяч мужчин. В Самарской области от разрыва аневризмы аорты ежегодно погибают 200-250 человек.

Созданная самарскими учеными испытательная установка по размерам умещается на обычном письменном столе. 

Результаты испытаний на этой установке также помогут врачам в подборе имплантатов, которые в ходе операций устанавливаются на месте удаляемых участков аорты.

Как ожидается, работы по созданию универсальной системы определения биомеханических свойств аорты и прогнозирования развития аневризмы могут занять около двух лет.

Автор фото: Олеся Орина

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