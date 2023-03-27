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Самарские студенты вошли в ТОП-5 Интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»

27 марта 2023 14:00
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Самарские студенты вошли в ТОП-5 Интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»

25 марта 2023 года в Саранске (Республика Мордовия) состоялось торжественное награждение победителей и призеров VIII Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО».

Окружной проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в целях привлечения молодежи к инновационной и интеллектуально-творческой деятельности.

Самарскую область представляли 17 студентов-победителей регионального этапа. В команду вошли представители Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева и Самарского государственного университета путей сообщения.

В течение двух дней студенты из 14 регионов Приволжья состязались за звание лучших интеллектуалов по шести направлениям: «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», игра «Что? Где? Когда?», «Программирование», «Конкурс инженерных команд» и «Робототехника». Также для ребят была организована обзорная экскурсия по достопримечательностям города Саранска – столицы Республики Мордовия.

В церемонии награждения приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, заместитель председателя Правительства Республики Мордовия Галина Лотванова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Мордовия Наталья Долматова и ректор Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарёва Дмитрий Глушко.

Олег Машковцев поблагодарил организаторов олимпиады в лице руководства Республики Мордовия и Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарёва за подготовку и проведение мероприятия, пожелал участникам успехов в дальнейшем развитии своих профессиональных навыков и способностей.

По итогам двухдневных интеллектуальных сражений победу в общем зачете одержала команда Республики Башкортостан. Второе место в олимпиаде заняла сборная Республики Татарстан. Замкнула тройку лидеров команда из Республики Мордовия. Сборная Самарской области по итогам соревнований стала четвертой.

«По сравнению с прошлым годом наши ребята значительно повысили свой рейтинг, поднявшись на несколько позиций вверх. Это стало возможным благодаря проекту «IQ Самара», в рамках которого осуществлялась подготовка региональной команды. Однозначно, ребятам есть над чем работать и к чему стремиться. Уверен, в скором времени команда Самарской области выйдет на лидирующие позиции», - поделился заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

В 2023 году подготовить самарскую делегацию к участию в олимпиаде помог проект «IQ Самара», который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) в рамках нацпроекта «Образование». Это стало возможным благодаря вниманию Правительства области и губернатора Дмитрия Азарова к молодежной политике, следствием которого стала победа региона во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых».

Все победители и призеры поощрены медалями, дипломами и ценными призами. Ставшими лучшими участники Олимпиады по направлениям «Робототехника», «Программирование», «Конкурс инженерных команд» также получили возможность пройти стажировку на ведущих предприятиях округа.

Участвовавшая в рамках развития международного сотрудничества команда из Республики Беларусь показала достойные результаты, но участвовала вне зачета.

Специальным дипломом «За волю к победе» награждена команда «Экстремаль» Республики Мордовия, занявшая 4 место в турнире.

 

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