Самарские студенты создали карманного "нутрициолога"

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Приложение на смартфоне выстроит стратегию рационального питания и поможет сэкономить время и деньги

Ученые Самарского университета им. Королёва (вуза-участника национального проекта "Наука и университеты") разработали и изготовили экспериментальный образец инновационного плазменного покрытия, предназначенного для защиты внутренних элементов конструкции ракетных и авиационных двигателей от экстремально высоких рабочих температур. Благодаря этому жаропрочному покрытию срок службы важнейших деталей горячего тракта двигателей может увеличиться в два-три раза.

Студенты Самарского университета им. Королёва создали электронного помощника, готового помочь с ответом на извечный, сакраментальный вопрос: "Что сегодня на ужин (или на обед)?" Молодые программисты разработали приложение для смартфонов, которое автоматически подскажет, какие блюда можно приготовить из имеющихся дома продуктов питания.

Пользователю приложения, получившего название ChefAI, достаточно будет навести камеру смартфона на содержимое полок в своем холодильнике или же показать смартфону чек из продуктового магазина, после чего приложение с помощью нейросети выдаст на экран подборку рецептов различных блюд. Рецепты будут отобраны и скорректированы согласно внесенным заранее настройкам: вкусовым предпочтениям пользователя или требованиям диеты, указаниям лечащего врача, общей калорийности приема пищи, национальным и религиозным традициям и так далее.

"ChefAI – интеллектуальное приложение, которое с помощью специально обученной нейросети и рекомендательной системы выстраивает стратегию рационального питания и помогает человеку выбрать рецепты блюд для приготовления на основе имеющихся у него в наличии продуктов. Приложение может пригодиться, например, студентам, которые не имеют большого опыта в готовке, или домохозяйкам, которые хотели бы разнообразить домашнее меню, используя при этом по максимуму запасы привычных продуктов. Пригодится оно и тем, кто много работает и у кого нет времени ходить каждый день по магазинам. ChefAI позволит сэкономить деньги и время на планировании домашнего питания, а также поможет сберечь здоровье: применяемая в приложении система фильтрации учитывает самые различные особенности питания пользователей, например, диеты, лечебные ограничения, наличие аллергии на определенные продукты. Приложение может принимать во внимание и особенности организации питания с учетом национальных и религиозных традиций, например, особенности питания во время поста", – рассказал руководитель проекта Георгий Красавин, студент третьего курса Института информатики и кибернетики Самарского университета им. Королёва.

Работает приложение на основе обученной нейросетевой модели YOLOv8. Данная версия модели компьютерного зрения очень быстро и точно обнаруживает наблюдаемые объекты и классифицирует их. Само приложение пока написано только для смартфонов на Android, но планируется сделать ChefAI мультиплатформенным, наподобие банковских приложений. Сейчас идет тестирование пробной версии ChefAI.

Как отметил руководитель проекта, идея "скрестить" нейросети и "Книгу о вкусной и здоровой пище", безусловно, не уникальна и подобные приложения на рынке, конечно же, существуют, однако большинство из них разработаны за рубежом и не поддерживают русский язык. Кроме того, самарское приложение выгодно отличается от своих конкурентов возможностью быстро отсканировать имеющиеся продукты питания или магазинные чеки с помощью камеры смартфона – в аналогичных приложениях перечень продуктов нужно, как правило, набирать вручную на клавиатуре.

Кстати, разработчики планируют добавить в новую версию ChefAI еще один удобный способ сообщать приложению, какие продукты у вас есть дома, – просто озвучивать их список голосом, в микрофон смартфона. Также в плюсах самарского приложения – очень подробная система фильтрации при отборе рецептов. Приложение рассчитано не только на одного пользователя, но и на целую семью, оно может составлять и общесемейное меню с учетом требований и ограничений по каждому члену семьи.

В команде разработчиков ChefAI – четыре студента. Сейчас подана заявка в Фонд содействия инновациям на участие данного проекта в конкурсе по программе "Студенческий стартап". Уже есть и коммерческий партнер – компания из Татарстана поможет студенческому проекту выйти на рынок. Планируется, что скачать приложение ChefAI и начать пользоваться им можно будет уже в январе 2025 года.

"В дальнейших планах на перспективу – создать на базе ChefAI некий "суперапп", суперприложение, которое будет включать в себя множество функций и возможностей в сфере питания – например, можно добавить возможность доставки продуктов и готовой еды, подключить меню ресторанов и кафе. Еще есть идея создать соцсеть еды, где люди общались бы друг с другом на темы вкусной и здоровой пищи", – отметил Георгий Красавин.

Автор фото: Андрей Павлов