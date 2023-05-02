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На интерактивной выставке «Билет в будущее» самарские школьники смогут познакомиться с профессиями, обеспечивающими технологический суверенитет России.

В 24 российских регионах открывается мультимедийная выставка-практикум «Лаборатория будущего» всероссийского проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» национального проекта «Образование». Благодаря ему ежегодно школьники смогут открыть для себя свыше 400 профессий, познакомиться с устройством современного рынка труда и системой профессионального образования.

Основным направлением ее работы в текущем году будет знакомство ребят с рынком рынка труда и теми профессиями, которые в ближайшие время будут призваны обеспечить технологический суверенитет России, в том числе, в таких областях как промышленная индустрия, медицина, сельское хозяйство.

Выставка знакомит школьников с устройством современного рынка, суммарно охватывая более 90% рынка профессий нашей страны. В части технологического суверенитета выставка рассказывает о таких профессиях, как: инженер-испытатель, авиаконструктор, физик-аэродинамик, инженер-конструктор автомобилей, биофармаколог, оператор медицинских роботов, агроэколог, специалист по кибер-безопасности, инженер-генетик, сити-фермер и др.

– В условиях импортозамещения в России важно подготовить необходимое количество кадров для построения технологической независимости страны. Для системы образования – это серьёзный вызов, который необходимо решать на ранних этапах профессиональной ориентации школьников. Перспективными направлениями ближайшего будущего становятся сельское хозяйство, разработка продуктов питания и пищевое производство, строительство, фармацевтика, радиоэлектроника, медицина, автомобиле- и авиастроение, многое другое. Проект «Билет в будущее» ставит своей задачей, в том числе, помочь школьникам с одной стороны распознать свои таланты и склонности, эмоциональные и интеллектуальные возможности, а с другой, помочь в выборе такого карьерного пути, который станет важнейшим компонентом в развитии как самого школьника, так и российской экономики, – отметил руководитель федерального проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

Напомним, проект «Билет в будущее» Министерства просвещения Российской Федерации реализуется в 89 регионах страны и г. Байкануре по поручению Президента РФ В.В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование», с 2021 года федеральным оператором выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Более 1 350 000 школьников в прошлом году стали участниками проекта, а более 80% выпускников 2022 г. успешно применили полученные рекомендации при поступлении.



В Самарской области в 2022 году «Лабораторию будущего» прошли более 3000 школьников. В 2023 году участниками станут около 9 тысяч учащихся общеобразовательных организаций региона.