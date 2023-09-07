Самарские школьники начинают занятия по новому курсу профориентации «Россия - мои горизонты»

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Курс по профориентации «Россия - мои горизонты» стартует во всех школах страны в рамках внеурочной деятельности 7 сентября. Он создан для того, чтобы российские школьники узнали о достижениях своей страны в сфере экономики, инноваций, развития науки, инженерии и других областях.

Программа реализуется как одно из направлений профориентационного минимума для обучающихся 6-11-х классов, который внедряется Министерством просвещения РФ с нового учебного года. В программе «Россия - мои горизонты» 34 профориентационных занятия. Они будут проходить еженедельно по четвергам, каждое адаптировано под возраст школьника.

За учебный год поэтапно ребята узнают об успехах страны в различных сферах, разберутся в своих способностях, протестируют профессии и определят ту, которая, возможно, станет для каждого любимой работой в будущем. Помимо этого, школьники получат информацию о современном рынке труда, о перспективных профессиях и специальностях, о тех навыках, освоение которых поможет им стать востребованными специалистами.

Курс «Россия - мои горизонты» будет проходить на всех уровнях «Профминимума», а их три - базовый, основной и продвинутый. «Профминимум» – это постоянная системная работа, тесно связанная со школьной программой. Это набор разных инструментов, от уроков и занятий с детьми до практико-ориентированных методик, таких как экскурсии на предприятия и пробы себя в профессии.

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