Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на праздник День знаний 1 сентября

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1 сентября Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на познавательный интерактив «Здравствуй, книга!».

Так, экскурсиями, лекциями, интеллектуальными программами, начинается «Осень с библиотекой». На открытие нового сезона приглашаются студенты и школьники разных возрастов.

Ученикам начальной школы будет интересна занимательная экскурсия «Юный типограф». В игровой форме сотрудники отдела редких книг областной библиотеки расскажут и покажут, какой путь прошла книга от первоначальных наскальных рисунков-петроглифов до книги рукописной. Что стоит за привычными для нас выражениями «прочитать книгу от корки до корки»; «начать с красной строки», «заглавная буква» и при чем здесь процесс создания книги. Кроме того, участники экскурсии смогут попробовать себя в роли первопечатников – освоят простейший способ печати с помощью отдельных литер.

Также для школьников этого возраста библиотекари подготовили экскурсию по книжно-иллюстративной экспозиции «АзБука в разные века». Выставка знакомит с историей славянской азбуки с XVI века и до наших дней благодаря оригинальным и факсимильным изданиям из фонда Самарской областной универсальной научной библиотеки. Азбуки, иллюстрированные известными художниками, буквари для народных школ, буквари для взрослых и многое другое занимательное, что в интернете не найдешь. Будет интересно и родителям!

Лучший способ отметить 1 сентября – провести фотосессию в главном книгохранилище региона. Экскурсия в святая святых для библиотекарей всего мира предусматривает такую возможность – не только памятные снимки в атмосферной фотозоне, но и путешествие-знакомство с богатейшим фондом областной библиотеки – 4,5 миллиона изданий, среди которых книги, журналы, газеты, карты, ноты, микрофильмы, аудио- и видеоресурсы. Спорим, вы не знаете, сколько на самом деле этажей в библиотеке? Экскурсия «Путешествие в главное книгохранилище региона» рассчитана на учащихся средних классов.

Также школьников 5–8 классов ждет экскурсия по книжно-иллюстративной экспозиции «История изобретательства». Сотрудники отдела правовой и патентно-технической информации познакомят школьников с биографией великих изобретателей: Константина Константиновича Арцеулова, который является знаменитым авиатором и художником, а также Владимира Григорьевича Шухова – самого первого инженера России. На интеллектуальной игре «Патентный пазл» можно будет ещё ближе познакомиться с изобретателями и историями их изобретений

Интеллектуальная программа-тренинг «Искать информацию как?» рассчитана на старшие классы и студентов учебных заведений. Участники тренинга узнают, как легко находить проверенную информацию для экзаменов, научных работ, проектов, дипломов и т.д.

Еще один тренинг «Путешествие по стране русского языка “Говорим грамотно”» поможет участникам повысить уровень своей речевой компетенции и грамотного общения. Путешествие по стране русского языка проследует через тематические станции – «фразеологическая», «ударная», «словообразовательная», «станция препинания» и так далее.

Вход на все мероприятия 1 сентября – свободный!

Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/64e4a13c02848f0f37dae2e3/ .

Численность групп: от 10 до 30 человек. Вопросы и уточнения по телефону: 335-44-80

ПРОГРАММА «ДЕНЬ ЗНАНИЙ 1 СЕНТЯБРЯ»

Программа для начальных классов (1–4 классы)

Продолжительность 1 час.

Программа для средних классов (5–8 классы)

Продолжительность 2 часа.

Программа для старших классов (9–11 классы) и студентов (1-й и 2-й курсы)

1.Интеллектуальная программа «Искать информацию как?».

2. Путешествие по стране русского языка «Говорим грамотно».

Продолжительность 1 час 40 минут.