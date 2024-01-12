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Самарская областная библиотека приглашает посетить выставку, посвященную изобретателям блокадного Ленинграда
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Самарская областная библиотека приглашает посетить выставку, посвященную изобретателям блокадного Ленинграда

12 января 2024 12:26
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Самарская областная библиотека приглашает посетить выставку, посвященную изобретателям блокадного Ленинграда

В 2024 году вся Россия отмечает важную годовщину: 80 лет назад, 27 января 1944 года, в ходе Ленинградско-Новгородской операции советскими войсками была полностью снята блокада северной столицы, продолжавшаяся без малого 900 дней и ночей.

Сотрудники отдела правовой и патентно-технической информации Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) подготовили для жителей губернии особенную комплексную выставку литературы и документов под названием «Во имя жизни: изобретатели блокадного Ленинграда», посвященную ученым, инженерам, работникам промышленных предприятий и обычным жителям города-героя, которые своими изобретениями внесли свой вклад в победу над нацизмом и спасли множество жизней советских граждан.

Открытие экспозиции состоится 19 января в 12:00, а ее посетителей ожидают разнообразные исторические исследования, техническая литература, а также уникальные архивные документы и фотографии военных лет. Гости библиотеки смогут узнать поразительные истории о тяжелых буднях жителей осажденного города, о достижениях работавших в нем медиков, а также о великом труде ученых и изобретателей Ленинграда на благо армии и мирных людей.

Выставка продлится до 13 февраля 2024 года, а с ее материалами читатели областной библиотеки смогут свободно ознакомиться в рабочее время учреждения.

Кроме того, по теме выставки 24 января в 13:00 в СОУНБ пройдет лекция ведущего специалиста отдела научно-информационной и выставочной работы Российского государственного архива в г. Самаре Натальи Юрьевны Скрипкиной, которая подробно расскажет о героях войны и труда и их жизни в годы лихолетья. Дополнительно стоит отметить, что с 19 января в отделе абонемента (ул. Мичурина, д. 58) также начнет работу книжно-документальная выставка «Непокоренный Ленинград: Жизнь и Победа блокадного города».

19 января – 13 февраля 2024 года, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, малый выставочный зал (2 этаж).

Вход свободный!

12+

Выставка проходит в партнерстве с Российским государственным архивом в г. Самаре. 

 

Теги: Мероприятия

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