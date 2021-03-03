Самарская область вошла в тройку лидеров в России по количеству участников в февральском всероссийском «Уроке цифры»

150

Самарская область активно участвует во всероссийском проекте «Урок цифры», организованном в рамках программы «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», который инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным и реализуется в регионе под контролем Губернатора Дмитрия Азарова. В феврале школьники Самарской области попробовали свои силы в тренажёрах «‎Лаборатории Касперского» на тему «Приватность в цифровом мире». Компания разработала их вместе с методическими материалами для учителей в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», организованного Минпросвещения России, Минцифры России и организацией «Цифровая экономика».

В этом учебном году «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» проходил в российских школах с 8 по 22 февраля. В интерактивном формате ребята узнали, какие данные стоит скрывать от посторонних, что такое овершеринг и конфиденциальность, какие разрешения не стоит выдавать приложениям и как противостоять телефонному мошенничеству. Школьники также познакомились с миром профессий в области кибербезопасности.

Самыми вовлечёнными в урок «Приватность в цифровом мире» стали школьники из Москвы, Самарской и Московской областей, Пермского края, а также Челябинской, Свердловской, Ленинградской, Новосибирской, Пензенской областей и Краснодарского края.

«Благодаря “Уроку цифры” у нас есть возможность рассказать детям, как безопасно пользоваться теми возможностями, которые открывает перед ними виртуальное пространство. Важно повышать цифровую грамотность школьников, чтобы они могли самостоятельно его осваивать, — отметил Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в интернете. — В некоторых регионах нам удалось организовать дополнительные вебинары для школьников, они проявили неподдельный интерес к теме безопасности личных данных и задавали много вопросов после онлайн-встречи. Самыми распространёнными оказались: “Насколько важно защищать свои данные в социальных сетях и как сделать настройки приватности профиля?“, “Какие данные можно отправлять через мессенджеры?“, “По каким признакам можно узнать, что с вами связался мошенник?“».