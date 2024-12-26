Самарская область вошла в топ-30 по числу студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках фестиваля запланированы 2 больших и разных гала-концерта, в которых прозвучат любимые песни любимых бардов!
Зимний Грушинский-2025 состоится 22 февраля в КРЦ «Звезда»
Теперь при покупке билета по Пушкинской карте посетитель сможет получить скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей.
«Веди родителей в музей»: стартовала праздничная акция для владельцев Пушкинской карты
Это означает, что региональное бизнес-сообщество активно использует образовательные программы как инструмент для роста и развития.
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по уровню образовательной активности бизнеса
 Чем опасно потребление алкоголя в морозную погоду?
Специалисты центра общественного здоровья Самарской области советуют отказаться от алкоголя в мороз
Призер Паралимпийских игр Вячеслав Ленский и ветеран СВО, игрок команды «ЦСК ВВС-следж» Юрий Лобанов рассказали собравшимся о своем пути в спорте, о том, как преодолевать ограничения по здоровью и добиваться поставленных целей.
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
С 26 по 28 декабря.
О круглосуточном режиме работы таможенных постов в преддверие Нового года
В Самарской области пересмотрят подход к выдаче «Карт жителя Самарской области»
В Самарской области пересмотрят подход к выдаче «Карт жителя Самарской области»
В Тольятти аннулировали фиктивные браки с мигрантами
В Тольятти аннулировали фиктивные браки с мигрантами
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.61
-0.26
EUR 103.94
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
Музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев посетить мероприятия на новогодних каникулах
Новогодние мероприятия Музея Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область вошла в топ-30 по числу студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал»

26 декабря 2024 13:17
172
Самарская область вошла в топ-30 по числу студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал»

 

По итогам отборочного этапа VIII сезона олимпиады «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей», Самарская область вошла в тройку/пятерку/десятку лидеров/топ-30. 327 студентов успешно справились с заданиями и продолжат бороться за победу. Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Отборочный этап Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» проходил с 15 ноября по 1 декабря. 128 545 российских студентов из всех регионов страны проверили свои силы, а 25 777 смогли набрать нужное количество баллов, чтобы продолжить участие. Впереди их ждет заключительный этап.

«Олимпиада «Я – профессионал» предоставляет равные возможности для студентов вне зависимости от места проживания и университета. Каждый участник может проявить свои способности, приблизиться к карьере мечты, поступлению в лучшие магистратуры и аспирантуры страны и получить заслуженные награды. В восьмом сезоне 327 студентов вузов Самарской области прошли в финальный этап. Платформа «Россия – страна возможностей» всегда поддерживает талантливую молодежь на их пути к профессиональному и личностному успеху», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Олимпиада «Я – профессионал» ежегодно объединяет самых талантливых и активных студентов страны и делает профессионализм ценностью. Участниками отборочного этапа стали обучающиеся 866 российских вузов и филиалов. 327 из них – образовательные учреждения Самарской области.

«Отборочный этап олимпиады «Я – профессионал» – важный рубеж, который позволяет участникам оценить свой уровень подготовки, а также лучше понять специфику выбранных направлений и реальный запрос рынка труда. Мы выявляем высокомотивированных и компетентных молодых людей, готовых развивать отечественную промышленность, науку, креативные индустрии и другие сферы. Обучающиеся региональных вузов демонстрируют интерес к возможностям олимпиады и стремятся проявить себя, чтобы принять участие в образовательных мероприятиях, стать частью большого сообщества единомышленников и пройти стажировки у ведущих работодателей. В Самарской области самыми активными стали студенты Самарского государственного технического университета (71 участник, допущенный к заключительному этапу), Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (70) и Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (61). В число наиболее популярных направлений вошли «Транспорт», «Электроника, радиотехника и системы связи» и «Машиностроение», – сообщила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Заключительный этап стартует в феврале и завершится в апреле 2025 года. Участникам предстоит решить практико-ориентированные задачи, разработанные представителями 33 лучших российских университетов и индустриальными партнерами проекта.

Дипломанты Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» получают дополнительные бонусы, среди которых льготное поступление на следующую ступень образования, а также денежные премии до 300 тысяч рублей для медалистов. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самару привезут трамваи под названием
26 декабря 2024  13:25
В Самару привезут трамваи под названием "Львенок"
167
Иван Носков избран главой Самары
26 декабря 2024  13:23
Иван Носков избран главой Самары
165
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
25 декабря 2024  13:56
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
1035
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
24 декабря 2024  12:52
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
544
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
24 декабря 2024  12:46
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
459
Весь список