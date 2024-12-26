Самарская область вошла в топ-30 по числу студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал»

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По итогам отборочного этапа VIII сезона олимпиады «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей», Самарская область вошла в тройку/пятерку/десятку лидеров/топ-30. 327 студентов успешно справились с заданиями и продолжат бороться за победу. Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Отборочный этап Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» проходил с 15 ноября по 1 декабря. 128 545 российских студентов из всех регионов страны проверили свои силы, а 25 777 смогли набрать нужное количество баллов, чтобы продолжить участие. Впереди их ждет заключительный этап.

«Олимпиада «Я – профессионал» предоставляет равные возможности для студентов вне зависимости от места проживания и университета. Каждый участник может проявить свои способности, приблизиться к карьере мечты, поступлению в лучшие магистратуры и аспирантуры страны и получить заслуженные награды. В восьмом сезоне 327 студентов вузов Самарской области прошли в финальный этап. Платформа «Россия – страна возможностей» всегда поддерживает талантливую молодежь на их пути к профессиональному и личностному успеху», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Олимпиада «Я – профессионал» ежегодно объединяет самых талантливых и активных студентов страны и делает профессионализм ценностью. Участниками отборочного этапа стали обучающиеся 866 российских вузов и филиалов. 327 из них – образовательные учреждения Самарской области.

«Отборочный этап олимпиады «Я – профессионал» – важный рубеж, который позволяет участникам оценить свой уровень подготовки, а также лучше понять специфику выбранных направлений и реальный запрос рынка труда. Мы выявляем высокомотивированных и компетентных молодых людей, готовых развивать отечественную промышленность, науку, креативные индустрии и другие сферы. Обучающиеся региональных вузов демонстрируют интерес к возможностям олимпиады и стремятся проявить себя, чтобы принять участие в образовательных мероприятиях, стать частью большого сообщества единомышленников и пройти стажировки у ведущих работодателей. В Самарской области самыми активными стали студенты Самарского государственного технического университета (71 участник, допущенный к заключительному этапу), Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (70) и Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (61). В число наиболее популярных направлений вошли «Транспорт», «Электроника, радиотехника и системы связи» и «Машиностроение», – сообщила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Заключительный этап стартует в феврале и завершится в апреле 2025 года. Участникам предстоит решить практико-ориентированные задачи, разработанные представителями 33 лучших российских университетов и индустриальными партнерами проекта.

Дипломанты Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» получают дополнительные бонусы, среди которых льготное поступление на следующую ступень образования, а также денежные премии до 300 тысяч рублей для медалистов.