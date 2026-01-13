Я нашел ошибку
Главные новости:
Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек
В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
Минпромторг предложил маркировать часть пиротехники с 1 сентября 2026 года
В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт
Рекомендации минцифры помогли Малому Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Самарская область вошла в топ-20 по числу студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал»

155
По итогам отборочного этапа IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», 336 студентов из Самарской области успешно справились с заданиями и продолжат борьбу за победу в финале. Всего до заключительного этапа дошли 29 219 человек со всей страны.

В ходе отборочного этапа участники проверяли свои знания по 70 направлениям. Каждый студент мог выбрать неограниченное количество дисциплин вне зависимости от своего направления подготовки.

«Успех студентов из Самарской области доказывает: качественная подготовка и амбициозная молодежь есть в каждом населенном пункте нашей страны. Для нас важно, чтобы мотивированные участники, независимо от места учебы, получили шанс проявить себя и построить успешную карьеру, и в IX сезоне олимпиады 336 обучающихся 15 вузов региона откроют для себя широкий спектр возможностей для роста и развития. Желаю успехов!» – поделился генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Заключительный этап стартует в феврале 2026 года. Дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а медалисты – денежные премии до 300 тысяч рублей.

«75 студентов Самарского государственного технического университета вышли в заключительный этап. Вуз стал лидером в Самарской области. Также активно проявили себя обучающиеся Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (67) и Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (63), а самыми востребованными дисциплинами в регионе стали «Электроника, радиотехника и системы связи», «Государственное и муниципальное управление», «Программирование и информационные технологии», – отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – это проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

