Самарская область вошла в топ-20 по числу студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал»

По итогам отборочного этапа IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», 336 студентов из Самарской области успешно справились с заданиями и продолжат борьбу за победу в финале. Всего до заключительного этапа дошли 29 219 человек со всей страны.

В ходе отборочного этапа участники проверяли свои знания по 70 направлениям. Каждый студент мог выбрать неограниченное количество дисциплин вне зависимости от своего направления подготовки.

«Успех студентов из Самарской области доказывает: качественная подготовка и амбициозная молодежь есть в каждом населенном пункте нашей страны. Для нас важно, чтобы мотивированные участники, независимо от места учебы, получили шанс проявить себя и построить успешную карьеру, и в IX сезоне олимпиады 336 обучающихся 15 вузов региона откроют для себя широкий спектр возможностей для роста и развития. Желаю успехов!» – поделился генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Заключительный этап стартует в феврале 2026 года. Дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а медалисты – денежные премии до 300 тысяч рублей.

«75 студентов Самарского государственного технического университета вышли в заключительный этап. Вуз стал лидером в Самарской области. Также активно проявили себя обучающиеся Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (67) и Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (63), а самыми востребованными дисциплинами в регионе стали «Электроника, радиотехника и системы связи», «Государственное и муниципальное управление», «Программирование и информационные технологии», – отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – это проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.