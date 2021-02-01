Самарская область в числе регионов-лидеров по заявкам на участие в конкурсе «Учитель будущего. Студенты»

155

Завершился прием заявок на участие в новом всероссийском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» – профессиональном конкурсе «Учитель будущего. Студенты». Почти 130 студентов Самарской области примут участие в дистанционном этапе соревнований. Всего на сайте конкурса studtrek.ru зарегистрировалось 12 118 человек. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и реализуется в рамках национального проекта «Образование».

С 1 по 10 февраля конкурсанты будут проходить дистанционное тестирование, состоящее из 3 блоков: оценка функциональной грамотности на основе методик международных сравнительных исследований качества образования (TIMSS, PISA, ICILS, PIRLS, ICCS), общекультурный тест, а также предметное тестирование (участники выбирают предмет своей специализации).

На прохождение каждого теста дается 45 минут, участник может самостоятельно выбрать удобное для прохождения время в течение 3 календарных дней. «Каждый блок тестирования будет открываться последовательно по мере выполнения заданий. Кроме традиционных предметов, таких как русский язык, математика, физика, химия, в этом году разработаны тесты по родным языкам (башкирский, чеченский, татарский), метапредметный тест для будущих учителей начальной школы и дошкольных педагогов, тест на знания психологии и педагогики, тест по изобразительному искусству, музыке и физической культуре», – рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

В конкурсе «Учитель будущего. Студенты» принимают участие представители всех 85 регионов России, а также иностранные студенты из Казахстана, Вьетнама, Сербии, Узбекистана, Китая, обучающиеся в российских вузах. Самыми активными по количеству регистраций оказались будущие учителя начальных классов, учителя иностранного языка (английский), математики и педагоги-психологи. Гендерный состав участников равный: мужчины и женщины одинаково активно проявили интерес к конкурсу.

При прохождении заданий участникам назначаются вопросы методом случайной выборки, что значительно увеличивает число вариантов вопросов для каждого из участников.

«Наша цель – не только оценить студентов, но и показать материалы, с которыми им предстоит работать в школе. Учитель интересен ученикам, когда он не только хорошо знает свой предмет, но и обладает широким кругозором знаний. Мы надеемся, что наши тесты помогут конкурсантам систематизировать свои знания. Главное в подготовке – это не бояться быть креативным, уверен, что у участников все получится», – отметил руководитель проекта «Учитель будущего. Студенты» Андрей Богданцев.

По результатам тестирования 600 участников, набравшие наивысшие баллы, будут приглашены на межрегиональные полуфиналы, которые пройдут в 6 регионах России в период с 24 февраля по 9 апреля. Все конкурсанты, прошедшие тестирование, получат сертификат участника.

По итогам полуфиналов будут выявлены 150 студентов, которые пройдут в финал проекта.