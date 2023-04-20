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Самарская область на первом месте по количеству выступлений среди школьников: подведены итоги Всероссийской просветительской акции общества «Знание» «Ученые — в школы»

20 апреля 2023 17:55
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В Самарской области к акции присоединились 169 ученых, аспирантов, преподавателей вузов и колледжей, специалистов системы дополнительного образования.

Над чем трудятся российские ученые, какова роль подрастающего поколения в научном суверенитете страны и как должен выглядеть образ современного деятеля науки — ответы на эти актуальные вопросы узнали юные участники Всероссийской просветительской акции «Ученые — в школы». Проект, организованный Российским обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения России и Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах, прошел в стране с 8 февраля по 14 апреля. Выступления 5 000 исследователей в 89 регионах страны услышали более 400 000 школьников, и еще 878 000 ребят присоединились к выступлениям в формате онлайн. Лидерами по количеству выступлений стали Самарская, Саратовская, Ульяновская, Свердловская области, Ставропольский край и Санкт-Петербург — в этих субъектах состоялось больше всего научных выступлений.

«Сегодня в России большое внимание уделяется развитию и популяризации науки. Одна из приоритетных задач — воспитать новое поколение ученых, обеспечить передачу накопленного научного опыта. Общество «Знание» вносит свой вклад в решение этой задачи. В рамках Всероссийской просветительской акции «Ученые — в школы» мы организовали встречи с 5 000 молодых и опытных ученых. Более миллиона школьников и студентов послушали лекции на широкий круг тем. Этим проектом мы выявили стремление современных российских исследователей передавать свои знания и вместе с тем увидели интерес молодого поколения к науке. В центре внимания участников акции были прорывные открытия и разработки и, что важно, карьерные перспективы. Школьники и студенты увидели энергичных, коммуникабельных, увлеченных своим делом ученых. Тех, для кого главное — служить знанию, людям, стране. Убежден, что для молодого поколения деятельность ученых на благо России — вдохновляющий пример, важный ценностный ориентир на жизненном пути», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Проект стартовал 8 февраля, в День российской науки, в Луганской Народной Республике. Старт акции дал министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

Первые выступления также прошли в республиках Северная Осетия — Алания, Дагестан, Марий Эл, Крым, в Белгородской, Кемеровской, Новосибирской, Тверской, Архангельской областях, в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. В общей сложности за более чем 2 месяца проект охватил все 89 регионов страны, где прошли 10 000 мероприятий. Лидерами стали Самарская, Саратовская, Ульяновская, Свердловская области, Ставропольский край и Санкт-Петербург — в этих субъектах состоялось больше всего научных выступлений.

В Самарской области к акции присоединились 169 ученых, аспирантов, преподавателей вузов и колледжей, специалистов системы дополнительного образования. Подключились к акции лекторы Российского общества «Знание», работающие в общественных организациях и коммерческих структурах. Спикеры делились своими знаниями со школьниками, общались с ребятами, рассказывали о научных открытиях и разработках.

В условиях современных вызовов главной задачей возрастает ответственность в области образования в части удовлетворение возрастающего спроса стратегически важных отраслей в высококвалифицированных кадрах, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций. Повышение требований к качеству образования на всех его уровнях - приоритетная задача для развития системы образования Самарской области.

На состоявшемся в конце марта заседании Областного родительского собрания Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня качество образования в Самарской области находится на очень высоких позициях. По общему уровню образования регион занимает пятое место в России, по уровню функциональной грамотности - второе. «Большое внимание в Самарской области уделяется поддержке талантливой молодежи. Знаем, что детей без талантов нет, не у всех просто их разглядели, но на это нацелены, поверьте, все педагогические коллективы. Главное - раскрыть талант. И мы поддерживаем и талантливых ребят и, конечно, педагогов, наставников, которые выявляют эти таланты», - сказал Дмитрий Азаров.

При этом система воспитания и поддержки талантливой молодежи выстроена на всех уровнях. Об этом красноречиво говорит выбор тем обсуждения в рамках просветительской акции общества «Знание» «Ученые — в школы» . Предметом дискуссий ученых и старшеклассников были различные темы: электромагнетизм и альтернативные источники энергии, экогорода и цифровизация строительства, личная эффективность и политическая грамотность. Участники обсуждали проблемы межкультурной коммуникации, дискутировали о русской литературе, мировой истории и многом-многом другом.

В рамках акции было проведено два центральных мероприятия. Для школьников из отдаленных районов организована онлайн лекция, на которой выступил Багдат Тукабайов, руководитель Тольяттинского филиала ДТ «Кванториум-63 регион», с темой «Что такое 3-D технологии и почему они набирают популярность».

На базе школы № 26 прошел просветительский форум «Когда твой наставник - ученый», организованный учеными кафедры управления человеческими ресурсами Самарского университета, которые рассказали о профессиях будущего, провели деловую игру и квиз, объединенных тематикой профориентации, развития гибких навыков и критического мышления.

«Особо стоит отметить системную организацию работы группы ученых из Самарского государственного экономического университета под руководством Игоря Сажина, директора Центра предпрофессионального образования. Они провели порядка 20 выступлений не только в школах Самары, но и выезжали в г.Похвистнево, с.Борское, с.Исаклы», - отметила директор филиала Российского общества «Знание» в Самарской области Ольга Воронова.

В итоге, участие в акции приняли ученые из Самарского университета, Самарского государственного экономического университета, Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского государственного университета путей сообщения, Тольяттинского государственного университета, Самарского государственного технического университета, Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики, филиала Московского государственного психолого-педагогического университета, Медицинского университета «Реавиз, Самарского государственного аграрного университета, Поволжского государственного университета сервиса, Самарского государственного медицинского университета, Международного института рынка.

В просветительской акции также активно участвовали колледжи. Большинство лекторов выступили с двумя и более лекциями, что позволило Самарскому региону лидировать по количеству выступлений.

«Проведение просветительских акций позволяет школьникам прикоснуться к сложной, и интересной области знаний, познакомиться с людьми науки, которые в научно-популярном стиле рассказывают ребятам о своей деятельности. Возможно, встречи с учеными помогут выпускникам школ определиться с выбором профессионального пути и стать настоящими специалистами», — добавила Ольга Воронова.
Новая просветительская акция стала частью масштабного просветительского проекта Знание.Наука Российского общества «Знание», и она даст возможность лекторам в дальнейшем принять участие в интеллектуальных состязаниях и научных форумах, а лучшим спикерам — выступить на Конгрессе молодых ученых в Сочи.

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