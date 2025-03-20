Самара - 2036: совершенствование системы образования - важный аспект стратегии развития города

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В рамках серии стратегических сессий по приоритетным направлениям социально-экономического развития городского округа Самара на период до 2036 года 19 марта состоялась стратегическая сессия по развитию сферы образования. Мероприятие прошло под руководством первого заместителя главы Самары Юлии Ашурковой. В обсуждении приняли участие представители администрации города Самара, министерства образования Самарской области, городской и губернской дум, образовательных учреждений Самары, общественные деятели и жители города.



«Развитие сферы образования важно, так как оно способствует укреплению интеллектуального потенциала страны, увеличению числа учёных, исследователей и высококвалифицированных специалистов. Это одно из главных условий развития экономики и достижения национальных целей. Наша задача как органа местного самоуправления обеспечить доступность качественного образования через развитие образовательной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям», - сказала Юлия Ашуркова.

Городская система образования Самары включает в себя муниципальные образовательные учреждения всех типов и видов. Важным элементом является преемственность между уровнями образования, что позволяет эффективно использовать ресурсы и достигать высоких образовательных результатов.



«Система образования - это важнейшая составляющая жизни и развития муниципалитета. От того, насколько качественно она выстроена, зависит в первую очередь профессиональный потенциал сегодняшних учеников и студентов. И сегодня этому уделяется пристальное внимание, а совместная работа с городской Администрацией и областным Правительством дает возможность решать самые сложные задачи: строим новые школы и детские сады, капитально ремонтируем здания и помещения, и многое другое. Но при всех достижениях понимаем, что сделать надо еще больше», - отметил председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев.



Нехватка квалифицированных кадров - одна из ключевых проблем, с которой сталкивается современная система образования.



«Я выступаю за то, чтобы в Самаре была запущена отдельная программа поддержки молодых педагогов. Должен быть комплекс мер, материальных и нематериальных, которые обеспечат не просто приход молодого педагога в школу, но и его закрепление, также профессиональное развитие. У нашего университета есть девиз: «Все начинается с нас». На самом деле все начинается со школьного учителя. Если в школах будут учителя, творческие, патриоты своего города, знающие, как он устроен, если они будут вкладывать это в детей, то и остальное будет двигаться по-другому», - подчеркнула ректор самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина.



В рамках стратегической сессии обсудили создание благоприятной образовательной среды для технологического лидерства, неравные стартовые возможности и трудности в формировании образовательных траекторий. Важной частью дискуссии стало совершенствование системы профессионального развития кадров в сфере образования.



На сессии говорили и о том, как воспитать гармоничную личность, готовую к активной гражданской позиции и ответственному отношению к будущему своей страны.

Поступившие в ходе сессии оценки, пожелания и предложения будут дополнительно проработаны и рассмотрены на публичных слушаниях, и найдут отражение в итоговом проекте Стратегии Самары на ближайшие 10 лет.



Следующая сессия состоится 25 марта и будет посвящена теме «Развитие физической культуры и спорта».



Отметим, что принять участие в стратегических сессиях может любой желающий: https://www.samadm.ru/media/news/52929/.



Кроме того, свои инициативы можно предложить на сайте Стратегии: http://стратегия-самара.рф.

Фото: горадминистрация