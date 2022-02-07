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С 7 февраля ученики 2-4, 9 и 11 классов школ Самары продолжат очное обучение

7 февраля 2022 12:48
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С 7 февраля ученики 2-4, 9 и 11 классов школ Самары продолжат очное обучение

Оперативный городской штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией принял решение о частичном переводе школьников на дистанционный формат.

Решение принято по причине заболевания более 21% учеников - 25843 человек, из которых - 2310 заболели коронавирусом, сообщает пресс-служба городской администрации.

На сегодняшний день в Самаре на карантин закрыто 1279 классов, 26 школ полностью приостановили свою работу. Среди работников школ болеет 2985 человек.

За последние дни намечен стремительный рост работников образовательной сферы и учащихся среднего звена, сообщила глава Самары Елена Лапушкина.

Первоклассникам рекомендовано перейти с 7 февраля на дополнительные каникулы, а учащихся 5-8 и 10 классов перевести на дистанционную форму обучения.

Дальнейшие решения по продлению или снятию дистанционного обучения будет приниматься на основании эпидемиологической ситуации в городе, пишет Самру.ру.

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