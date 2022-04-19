С 1 сентября учебную неделю в школах РФ будут начинать с поднятия флага и исполнения гимна 

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Рекомендации Минпросвещения начинать учебную неделю с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна РФ будут действовать в пилотных школах с 1 мая, с 1 сентября во всех школах страны. Об этом сообщает Telegram-канал Минпросвещения "Большая перемена РФ" со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова, передает ТАСС.

"Направлены рекомендации в школы - каждый понедельник начинать учебу с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна. С мая - в пилотных школах, с сентября - во всех школах страны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 1 сентября этого года в рамках внеурочной деятельности будет проводиться урок "Разговоры о важном", в ходе которого учителя будут рассказывать о текущих событиях в мире и будут делиться мнениями.

Как пишет телеграм-канал Минпросвещения, в 2022-2024 годах планируется оснастить 33 тыс. школ государственной символикой. Также планируется формировать знаменные отряды, в которые будут входить дети, достигшие успехов в различных видах деятельности. Отмечается необходимость проведения ежегодного урока по изучению государственных символов страны.

Фото: pixabay