С 1 сентября 2026 года в школах появится новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Занятия начнутся с января 2027 года у пятиклассников, с сентября 2027 — у шестых и седьмых классов. Всего курс рассчитан на 85 часов.

Предмет посвятят традиционным ценностям, культуре и истории страны. Темы будут разбирать через биографии известных людей. «Чем раньше ребенок соприкасается с культурным и историческим наследием своей страны, тем прочнее эти смыслы укореняются в его сознании», — объяснил эксперт Минпросвещения Александр Кудряшов. Преподавать ДНКР будут учителя истории после повышения квалификации. Родители не смогут отказаться от изучения предмета или заменить его другим курсом, он станет обязательной частью школьной программы, пишет Ура.ру.