Руководитель СамГУПС стал первым ректором России, который провел встречу с обучающимся в Клабхаусе

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Руководитель СамГУПС (Самарский железнодорожный университет) стал первым ректором России, который провел встречу с обучающимся в Клабхаусе.

25 февраля в необычном формате, в новой социальной сети Клабхаус Максим Алексеевич Гаранин провёл двухчасовую встречу со студентами. Темой обсуждения стали вопросы назначения повышенной государственной стипендии обучающимся.

- Мы следим за основным трендами в медиа. Сегодня Клабхаус является самым популярным, по количеству скачиваний, приложением. Мы раньше его никогда не использовали. И это своего рода эксперимент для нас. Нам интересно посмотреть на вашу активность. В свою очередь я, как руководитель вуза, буду стараться присутствовать во всех социальных сетях и если сегодня популярность набирает Клабхаус, то сегодня я тут, с вами – отметил руководитель университета.

В ходе встречи был презентован новый механизм отбора кандидатов на повышенную академическую стипендию. Важно отметить, что в СамГУПС размер повышенной академической стипендии достигает 20 000 рублей. Данная стипендия выплачивается дополнительно к основной, академической. Студенты высказали свои предложения по формированию конкурсного студенческого рейтинга. Так, ректор одобрил студенческую инициативу учитывать в рейтинге участие студентов в киберспортивном движении наравне с традиционным спортом. Всего в ходе встречи выступило более 20 студентов с различными предложениями. Студенты высоко оценили открытость ректора к обсуждению острых вопросов. В свою очередь, руководитель университета заверил, что данные встречи будут носить регулярный характер и затрагивать самый широкий круг студенчески вопросов, передает пресс-центр СамГУПС.

Фото: соцсети