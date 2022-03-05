Российских школьников бесплатно подготовят к ЕГЭ

172

Курс занятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ запустили для российских школьников. Учащиеся 8–11 классов могут получить бесплатную подготовку к единому госэкзамену по русскому языку, математике, обществознанию, английскому языку, и к основному госэкзамену по математике, русскому и английскому языкам. Уроки со школьниками проводят преподаватели образовательной компании MAXIMUM Education.

Педагоги расскажут о техниках и алгоритмах, которые помогают решать сложные задания, на конкретных экзаменационных вариантах покажут, как находить ловушки и не попадаться в них, а также разберут со школьниками изменения 2022 года.

Принять участие в марафоне по подготовке к экзаменам могут не только учащиеся 9 и 11 классов, но и ребята, которые в будущем будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ и претендовать на высокие баллы.

«Основная проблема школьников на этом этапе – отсутствие четкого понимания и уверенности в уровне своей подготовки. Для того чтобы решить эту задачу, мы запускаем бесплатный курс подготовки для всех российских школьников. Это отличная возможность за 3 месяца перед ЕГЭ и ОГЭ выявить пробелы в знаниях, закрыть их и повысить свой итоговый результат на реальном экзамене на 8–10 баллов», – комментирует запуск Михаил Мягков, генеральный директор образовательной компании MAXIMUM Education.

Прохождение марафона по подготовке к экзаменам бесплатное. Ознакомиться с ним и принять участие можно по ссылкам: Марафон ОГЭ и Марафон ЕГЭ.