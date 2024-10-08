Российские школы будут строить по новым стандартам

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Дорожную карту по изменению требований к возведению школ утвердили в России. Об этом сообщили в кабмине.

"Обновления произойдут на всех этапах строительства и запуска школ", – говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.

Уточняется, что новые требования будут введены как на начальных стадиях – при подборе земельного участка и проектировании, так и при вводе в эксплуатацию.

Как подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, строительство школ – "это не только вопрос выделения бюджетных денег". Из нормативных документов необходимо убрать устаревшие нормы, чтобы ускорить ввод социальных объектов.

Срок реализации дорожной карты – 2024 и 2025 года. В будущем также оптимизируют требования к строительству гостиниц, больниц, взлетно-посадочных полос и перепланировке помещений, пишет Смотрим.