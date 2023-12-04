Роспотребнадзор утвердил нормы нагрузки на детей в школе и дома

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От 7 до 10 минут может потребоваться ребенку, чтобы настроиться на учебу. Причем у первоклашек работоспособность снижается с 20-й минуты урока, так что их рассеянность и ерзанье за партами оправдано. Для взрослого это сигнал, что пора объявлять перемену. Об этом и не только Роспотребнадзор и врачи рассказали в методических рекомендациях, которые появились в России впервые. Такой сборник полезных советов поможет педагогам, папам и мамам оптимизировать нагрузку на школьников. «Парламентская газета» выяснила, что еще поддержит их здоровье и тягу к знаниям.

Опубликованные на сайте Роспотребнадзора рекомендации — совместный труд этого ведомства, Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана, Института развития, здоровья и адаптации ребенка, Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, Первого медуниверситета имени Сеченова. Эксперты объяснили, как составить расписание уроков, кого можно освободить от домашних заданий, какие упражнения включить в физкультминутку, сколько времени уделить на прогулку и сон, чтобы учеба была в радость и без вреда здоровью.

Например, в первые 7—10 минут урока можно проверить домашку, повторить пройденное. Это настроит на нужный лад. Лучше всего дети соображают в следующие 25—30 минут — это время для новой темы, контрольных и проверочных работ.

Затем появляются признаки утомления: ребята чаще отвлекаются, суетятся, теряют внимание. Поэтому у педагога есть 5—7 минут, чтобы закруглиться и отпустить учеников на перемену.

Как ребенок освоит программу, зависит и от распределения нагрузки по дням. Кривая работоспособности выглядит так:

самая низкая — в понедельник и пятницу. А при шестидневной учебной неделе — еще и в субботу;

нарастающая — к среде. Если она не сильно загружена, пик приходится на вторник и четверг при пятидневке либо среду и пятницу у тех, кто учится шесть дней.

В течение суток восприимчивость к информации тоже разная:

высокая активность коры больших полушарий — утром и днем;

сниженная — после обеда;

минимальная — вечером.

Важно помнить о возрастных особенностях: чем ученики младше, тем дольше сосредотачиваются. А мозг, наоборот, устает быстрее: в 6—7 лет — с 20-й минуты, с 8 лет — с 30-й. Поэтому в первом классе длительность уроков нужно увеличивать постепенно — с 35 до 40 минут, а их количество в день — с трех до четырех. Полагается также дополнительная неделя каникул.

В начале обучения и при половом созревании с 11 до 14 лет нередки низкая или неустойчивая результативность, выраженное напряжение и резкое развитие утомления.

Надо учитывать, что дети с малой подвижностью нервных процессов включаются в работу в 1,5—2 раза медленнее остальных.

В середине урока нужен двухминутный перерыв на упражнения, чтобы снять напряжение с глаз, шеи и плечевого пояса, повысить активность центральной нервной системы. Взбодриться помогают перемены. Главное — не сидеть. В день нужно двигаться не менее 60 минут.

Чем качественнее расписание, тем успешнее будет процесс обучения. В идеале:

в 1—4-x классах чередуются предметы статической и двигательной направленности;

в 5—11-х — естественно-научные и гуманитарные;

нет двух или трех трудных уроков подряд, например, физики и химии;

после сложного занятия идут динамичные, такие как физкультура и ритмика;

предметы, требующие много времени на домашнюю подготовку, не собраны в один день;

в 1—4-x классах уроки по одному предмету не сдвоены. Кроме физкультуры, когда дети катаются на лыжах или плавают;

в 5—11-x занятия, напротив, парные. Так ученики меньше устают и быстрее делают домашку;

новый материал, проверочные и контрольные работы — на 2—4-м уроках в середине недели;

после физкультуры нет контрольных, проверочных и диагностических работ;

для профилактики переутомления полезно чередовать 5—6 недель учебы с неделей каникул.

«Детей иногда чрезмерно перегружают в школах, и это не идет им на пользу. Они не станут умнее и образованнее от того, что им поставят слишком много уроков, не организуют вовремя отдых, — сказала «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. — Такие рекомендации, безусловно, облегчат жизнь школьникам и помогут учителям правильно распределить учебную нагрузку. Думаю, что большинство педагогов и так знали об этих особенностях детей и подстраивались под них. Я сама мать школьника и вижу, когда он устал и надо дать ему отдохнуть или же, наоборот, восприимчив к новым знаниям».

Перед домашкой, после нее и перед сном обязательна прогулка. Тем, кому еще нет 7 лет, — не меньше трех часов в день, остальным — не меньше двух.

Выполнять задания лучше после обеда и 1,5—2 часов отдыха — с 16:00 до 18:00. И уж точно не до ночи.

Оптимальное время, которое можно затратить на домашние задания:

в 1-м классе — не больше 1 часа;

во 2—3-м — 1,5 часа;

в 4—5-м — 2 часа;

6—8-м — 2,5 часа;

9—11-м — 3,5 часа.

Специалисты советуют не задавать на дом с лихвой, ведь они есть почти по каждому предмету. А при перегрузке, после контрольных и пpoвepoчныx работ, в выходные и каникулы свести домашку к минимуму или вовсе отменить.

Дополнительные занятия тоже регламентированы: 1—2 часа в день. Раз в неделю допускается общественно-полезный труд: 45 минут в 1—4-х классах и 1,5 часа — в 5—11-х. И то и другое — в дни, когда меньше всего уроков.

«Конечно, гораздо лучше, чтобы это были утвержденные конкретные методические рекомендации Роспотребнадзора для школ. Чтобы об этом больше говорили, постоянно напоминали и выстроили работу в школе, ориентируясь в первую очередь на детей, — считает Яна Лантратова. — И хорошо бы, чтобы на выполнение домашних заданий давали достаточно времени и адекватно оценивали возможности учеников. Потому что сейчас они сидят допоздна с уроками, не успевают погулять после школы, встретиться с друзьями, на дополнительное образование времени не всегда хватает. Это неправильно».