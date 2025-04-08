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Рособрнадзор заявил о необходимости альтернативы ЕГЭ для его отмены

8 апреля 2025 14:01
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Рособрнадзор заявил о необходимости альтернативы ЕГЭ для его отмены

Для отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) должна быть альтернатива, пока проработанных вариантов нет. Об этом заявил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Замглавы также отметил, что Рособрнадзор заинтересован в развитии и улучшении Единого государственного экзамена.

"Мы всегда здесь говорим одно, что недостаточно просто взять и отменить, должна быть какая-то альтернатива, то есть одновременно с отменой мы должны предлагать и какой-то новый формат проведения итоговой аттестации вступительных испытаний, чтобы он был понятен людям", – приводит слова Круглинского РИА Новости.

По словам замглавы ведомства, Рособрнадзор также готов обсудить с Минпросвещения и депутатами инициативу отменить ЕГЭ для победителей олимпиад. Он подчеркнул, что стоит учитывать разные цели – ЕГЭ направлено на проверку освоения федерального образовательного стандарта, а олимпиада нацелена на выявление талантов.

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