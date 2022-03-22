Рособрнадзор: проведение в школах всероссийских проверочных работ перенесено с весны на осень

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Рособрнадзор из-за рисков распространения ковида перенес проведение в школах всероссийских проверочных работ с весны на осень. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, их предполагается провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года.

"В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Рособрнадзором по согласованию с правительством Российской Федерации было принято решение о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ с весны на осень 2022 года. Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года", - говорится в сообщении.

В Минздраве РФ допустили вероятность новой волны ковида в марте и апреле 2022 года, указали в ведомстве. По мнению специалистов, эти месяцы могут стать ключевыми для ухудшения эпидемиологической ситуации. "Вспышки коронавируса в Китае и рост заболеваемости в европейских странах доказывают, что пандемия, к сожалению, еще далека от завершения. Поэтому основные меры профилактики, такие как социальное дистанцирование и уменьшение контактов, по-прежнему остаются актуальными", - сообщили в пресс-службе.

Всероссийские проверочные работы, которые должны были пройти на компьютерах, также переносятся на осень 2022 года, отметили в ведомстве.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учащихся с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Фото: ТАСС