Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Названо допустимое количество чашек чая в день
Названо допустимое количество чашек чая в день
22 января СОУНБ приглашает на открытую просветительскую встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования
22 января СОУНБ приглашает на открытую просветительскую встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования
Эконадзор минприроды Самарской области подвел итоги работы за 2025 год
Эконадзор минприроды Самарской области подвел итоги работы за 2025 год
В Сызрани жертвами мошенников стали две 29‑летние подруги
В Сызрани жертвами мошенников стали две 29‑летние подруги
сфера искусства и развлечений стала лидером по росту зарплатных предложений по итогам 2025 года
Сфера искусства и развлечений стала лидером по росту зарплатных предложений по итогам 2025 года
Приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек
Приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек
Самара — в топ‑15 городов по числу точек Wi‑Fi
Самара — в топ‑15 городов по числу точек Wi‑Fi
Разработан новый график тематических поездов в город-герой Волгоград по программе «Главный урок истории»
Разработан новый график тематических поездов в город-герой Волгоград по программе «Главный урок истории»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.76
-0.07
EUR 90.16
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

162
Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала перечень учебных предметов и минимальные баллы ЕГЭ, необходимых для получения аттестата. Список оформлен в виде плаката, размещенного на сайте ведомства.

Для получения аттестата выпускникам необходимо сдать два обязательных предмета — русский язык и математику (базового или профильного уровня). Минимальная оценка по русскому языку для получения аттестата составляет 24 балла, для поступления в вуз порог выше — 36 баллов. Минимальный балл по профильной математике установлен на уровне 27 баллов, пишет РБК.

Кроме того, определены минимальные баллы по предметам по выбору. Так, по обществознанию необходимо набрать не менее 42 баллов, по информатике — 40, по географии — 37. Минимальный порог по физике, химии и биологии составляет 36 баллов, по истории и литературе — 32 балла. Для иностранных языков нижний порог установлен на уровне 22 баллов.

В Рособрнадзоре напомнили, что приведенные значения являются минимальными и не гарантируют поступление, вузы сами устанавливают конкретные проходные баллы. Как правило, пороговые результаты ЕГЭ, которые требуют вузы, значительно превышают утвержденный минимум, отметили в ведомстве.

В начале декабря Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год. Основной период сдачи начнется 1 июня с работ по истории, литературе и химии. 22–25 июня назначены резервными датами, а в начале июля можно будет пересдать один из предметов.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026  20:16
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
452
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026  18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
1030
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
359
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
318
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
313
Весь список