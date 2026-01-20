Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала перечень учебных предметов и минимальные баллы ЕГЭ, необходимых для получения аттестата. Список оформлен в виде плаката, размещенного на сайте ведомства.

Для получения аттестата выпускникам необходимо сдать два обязательных предмета — русский язык и математику (базового или профильного уровня). Минимальная оценка по русскому языку для получения аттестата составляет 24 балла, для поступления в вуз порог выше — 36 баллов. Минимальный балл по профильной математике установлен на уровне 27 баллов, пишет РБК.

Кроме того, определены минимальные баллы по предметам по выбору. Так, по обществознанию необходимо набрать не менее 42 баллов, по информатике — 40, по географии — 37. Минимальный порог по физике, химии и биологии составляет 36 баллов, по истории и литературе — 32 балла. Для иностранных языков нижний порог установлен на уровне 22 баллов.

В Рособрнадзоре напомнили, что приведенные значения являются минимальными и не гарантируют поступление, вузы сами устанавливают конкретные проходные баллы. Как правило, пороговые результаты ЕГЭ, которые требуют вузы, значительно превышают утвержденный минимум, отметили в ведомстве.

В начале декабря Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год. Основной период сдачи начнется 1 июня с работ по истории, литературе и химии. 22–25 июня назначены резервными датами, а в начале июля можно будет пересдать один из предметов.