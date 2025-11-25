Режиссер Клим Шипенко провел творческую встречу со школьниками Самарской области

174

Встреча с лектором Российского общества «Знание», режиссером, сценаристом, актером Климом Шипенко состоялась 24 ноября в школе № 1 «Образовательный центр пгт Смышляевка» Самарской области. Слушателями стали более 150 школьников и педагогов.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Клим Шипенко выступил с темой «Чтение как новый культурный тренд». Ребята узнали, какие книги сопровождали его в жизни, как они помогали и вдохновляли. А ещё сами попробовали оживить страницы любимых произведений и получили практические советы от лектора на мастер-классе по выразительному чтению.

«Пусть наш разговор будет полезным, чтобы вы ушли с чувством, что узнали что-то новое и важное лично для вас. Поскольку я работаю режиссёром и сценаристом, я немного разбираюсь в актёрском мастерстве. Мне рассказали, что у вас здесь есть театральная мастерская — это звучит очень серьёзно. Я сам два года учился актёрскому ремеслу, так что, возможно, эта тема будет вам интересна», — отметил режиссер.

Лектор отметил, что для него это особенный, волнительный опыт — он впервые общался с аудиторией именно подросткового возраста. Клим Шипенко поделился своей историей обучения в киношколе, в которую он поступил в 14 лет.

Он вспомнил, что книга, которая перевернула его сознание и направила по творческому пути — «Приключения Тома Сойера» Марка Твена. Режиссер отметил, что осознал это влияние лишь постфактум, когда анализировал свои уже снятые фильмы и понял, какой глубокий след оставила в его подсознании эта детская книга.

«Правильнее будет говорить о совокупности влияний. Ведь я стал не писателем в чистом виде, а кинорежиссёром. И литература для меня стала своего рода трамплином в мир кино. И кинематограф изучал целенаправленно — учился в киношколе. Пришёл туда осознанно, заявив родителям, что хочу заниматься кино и не собираюсь ждать до 17 лет. Мне тогда казалось, что начинать пора именно тогда, когда возникает это желание. Если кто-то из вас хочет заниматься искусством, начинайте сейчас. Не стоит ничего ждать. Чем раньше вы начнёте, тем больше у вас шансов состояться в своей профессии и стать тем, кем мечтаете», — подчеркнул Клим Шипенко.

Он рассказал, что уже тогда, в детстве, начали формироваться не просто любовь к кино, а определенное понимание его языка. Речь идет не о поверхностных впечатлениях — понравилось или нет, хорошо сыграл актер или плохо. Воспитанники киношколы учились анализировать кино с профессиональной точки зрения: как выстроил историю сценарист, какую задачу решал режиссер, какие приемы использовал оператор. То есть изучали кино подробно, с пониманием механизмов его создания.

Первой же прочитанной самостоятельно книгой стала трилогия Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Именно на примере этой книги режиссер провел мастер-класс по выразительному чтению для учеников школы.

«Она стала для меня самым мощным творческим импульсом. Конечно, я с самого детства — ещё в начальной школе — бредил космосом. Как и многие, я представлял себя тем самым Незнайкой, который пробирается в ракету и улетает на Луну. Я тоже тогда многого не знал и не умел, но в одном был уверен абсолютно: пробраться в ракету — можно. Именно благодаря этой книге я понял одну важную вещь: когда ты по-настоящему чего-то хочешь, тебе не обязательно знать с самого начала, как это сделать. Само это огромное желание, этот внутренний порыв — бесценны. Именно он может сдвигать горы в нашей жизни. Почему-то эта простая истина открылась мне тогда, через историю о Незнайке», — подчеркнул Клим Шипенко.

Лектор Общества «Знание» на примерах из жизни рассказал об особенностях работы театрального и кинорежиссеров, разнице игры актеров, ответил на вопросы о творчестве, о съёмках. Так, Клим Шипенко подчеркнул, что каждый человек, когда читает книгу, становится режиссёром — создаёт в своём воображении собственную экранизацию.

«Читая, вы постоянно что-то представляете: вот этого персонажа — вы наделяете его лицом, может быть, лицом вашего друга или актёра, которого видели, и мысленно ставите его на эту роль. Вы представляете и атмосферу описанного мира. Конечно, автор даёт нам подсказки: «солнечный день», «ни облачка», «она шла по парку, а её волосы развевались на ветру». Но дальше в работу включается ваше воображение. Какой именно парк? Может, парк у вашего дома, а может, Центральный парк в Москве? Детали, которые автор не прописал, вы дополняете сами. Именно в этот момент и рождается ваша личная режиссура», — сказал Клим Шипенко.

Он подчеркнул, что чтение — очень важная составляющая деятельности режиссера и сценариста, поскольку оригинальные сценарии рождаются из смешения самых разных идей. Так, лектор привел пример, что одна из его задумок — это сплав русского фольклора с шекспировских драм «Ромео и Джульетты» и «Гамлета». Это нечто новое, но при этом собранное из хорошо знакомых элементов, просто ещё не соединённых вместе.

«Чтение для режиссёра — процесс абсолютно необходимый. Читать нужно много, и я полностью поддерживаю этот тренд, который обозначен на экране: «Чтение как новый культурный тренд», — подчеркнул спикер.

В завершении встречи Клим Шипенко передал руководству школы сертификат на приобретение технического оборудование для театрального и хорового коллективов учебного заведения.

Отметим, что школа № 1 «Образовательный центр пгт Смышляевка» Самарской области вошла в число лидеров проекта «Чтецкие программы», который стартовал 1 сентября. Его реализует Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента РФ Владимира Путина. Основная миссия этой инициативы – популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

В рамках проекта «Чтецкие программы» будут проведены специальные тематические викторины Знание.Игра. Они пройдут в онлайн-формате 28 ноября и 11 декабря. Каждая игра будет состоять из трех туров по 6 вопросов, а к самим тематическим викторинам можно будет присоединиться в любое время в указанные дни. Победители викторин получат памятные призы от Российского общества «Знание». Кроме того, проверить свои знания в русском языке может любой желающий, сыграв в игру «Скажи по-русски», — мини-приложение, которая объединяет молодежь в онлайн-пространстве для повышения речевой культуры и формирования уважительного отношения к русскому языку.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»