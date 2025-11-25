Режиссер Клим Шипенко провел творческую встречу со школьниками Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.
Работа самарской команды партпроекта «Выбор сильных» признана на федеральном уровне
Знаковым событием стало обновление 18-километровой трассы «Осинки – Хворостянка» – Чагра – Марьевка в Хворостянском и Пестравском районах. Она ведёт к селу Марьевка – родине гвардии старшего лейтенанта Ивана Пенькова.
Завершили ремонт региональных дорог к малой родине Героев Советского Союза
Сейчас в школе постоянно занимаются 165 детей, только в первые классы в этом году поступили 38 ребят. В рамках национального проекта «Культура» для них было закуплено современное оборудование и музыкальные инструменты.
Госпрограмма в действии: в губернии после масштабной реконструкции открылась детская школа искусств
Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на совместной работе по укреплению экономики Самарской области, мобилизации доходов регионального бюджета и поблагодарил сотрудников налоговой службы за плодотворное межведомственное взаимодействие, эффективность к
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии УФНС СО
Губернатор поздравил студентов с заслуженными победами в своих номинациях и провел с ними содержательную беседу. Студенты рассказали о себе, своих проектах, планах.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с победителями конкурса «Студент года» в Самарской области
Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые можно применять в жизни уже сейчас.
В Самаре пройдет большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин
В программе: спортивное программирование, Counter-Strike 2 5х5, Dota 2 5х5, Standoff 2 2х2 и MLBB 5х5 (онлайн-отбор), гонки дронов, лазертаг, Just Dance, FC26, Tekken 8 и многое другое.
Открыта регистрация на Кубок Губернатора Самарской области по компьютерному спорту среди студентов
Региональный форум «‎‎Мой бизнес 63» проводится областным минэкономразвития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.
«Мой бизнес 63»: открыта регистрация на ежегодный форум для предпринимателей региона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.92
-0.1
EUR 91.37
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
В Самаре пройдет фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!»
29 и 30 ноября в Самаре пройдет WOOF FEST - фестиваль любви к животным
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Режиссер Клим Шипенко провел творческую встречу со школьниками Самарской области

25 ноября 2025 11:26
174
Режиссер Клим Шипенко провел творческую встречу со школьниками Самарской области

Встреча с лектором Российского общества «Знание», режиссером, сценаристом, актером Климом Шипенко состоялась 24 ноября в школе № 1 «Образовательный центр пгт Смышляевка» Самарской области. Слушателями стали более 150 школьников и педагогов.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Клим Шипенко выступил с темой «Чтение как новый культурный тренд». Ребята узнали, какие книги сопровождали его в жизни, как они помогали и вдохновляли. А ещё сами попробовали оживить страницы любимых произведений и получили практические советы от лектора на мастер-классе по выразительному чтению.

«Пусть наш разговор будет полезным, чтобы вы ушли с чувством, что узнали что-то новое и важное лично для вас. Поскольку я работаю режиссёром и сценаристом, я немного разбираюсь в актёрском мастерстве. Мне рассказали, что у вас здесь есть театральная мастерская — это звучит очень серьёзно. Я сам два года учился актёрскому ремеслу, так что, возможно, эта тема будет вам интересна», — отметил режиссер.

Лектор отметил, что для него это особенный, волнительный опыт — он впервые общался с аудиторией именно подросткового возраста. Клим Шипенко поделился своей историей обучения в киношколе, в которую он поступил в 14 лет.

Он вспомнил, что книга, которая перевернула его сознание и направила по творческому пути — «Приключения Тома Сойера» Марка Твена. Режиссер отметил, что осознал это влияние лишь постфактум, когда анализировал свои уже снятые фильмы и понял, какой глубокий след оставила в его подсознании эта детская книга. 

«Правильнее будет говорить о совокупности влияний. Ведь я стал не писателем в чистом виде, а кинорежиссёром. И литература для меня стала своего рода трамплином в мир кино. И кинематограф изучал целенаправленно — учился в киношколе. Пришёл туда осознанно, заявив родителям, что хочу заниматься кино и не собираюсь ждать до 17 лет. Мне тогда казалось, что начинать пора именно тогда, когда возникает это желание. Если кто-то из вас хочет заниматься искусством, начинайте сейчас. Не стоит ничего ждать. Чем раньше вы начнёте, тем больше у вас шансов состояться в своей профессии и стать тем, кем мечтаете», — подчеркнул Клим Шипенко.

Он рассказал, что уже тогда, в детстве, начали формироваться не просто любовь к кино, а определенное понимание его языка. Речь идет не о поверхностных впечатлениях — понравилось или нет, хорошо сыграл актер или плохо. Воспитанники киношколы учились анализировать кино с профессиональной точки зрения: как выстроил историю сценарист, какую задачу решал режиссер, какие приемы использовал оператор. То есть изучали кино подробно, с пониманием механизмов его создания.

Первой же прочитанной самостоятельно книгой стала трилогия Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Именно на примере этой книги режиссер провел мастер-класс по выразительному чтению для учеников школы.

«Она стала для меня самым мощным творческим импульсом. Конечно, я с самого детства — ещё в начальной школе — бредил космосом. Как и многие, я представлял себя тем самым Незнайкой, который пробирается в ракету и улетает на Луну. Я тоже тогда многого не знал и не умел, но в одном был уверен абсолютно: пробраться в ракету — можно. Именно благодаря этой книге я понял одну важную вещь: когда ты по-настоящему чего-то хочешь, тебе не обязательно знать с самого начала, как это сделать. Само это огромное желание, этот внутренний порыв — бесценны. Именно он может сдвигать горы в нашей жизни. Почему-то эта простая истина открылась мне тогда, через историю о Незнайке», — подчеркнул Клим Шипенко.

Лектор Общества «Знание» на примерах из жизни рассказал об особенностях работы театрального и кинорежиссеров, разнице игры актеров, ответил на вопросы о творчестве, о съёмках. Так, Клим Шипенко подчеркнул, что каждый человек, когда читает книгу, становится режиссёром — создаёт в своём воображении собственную экранизацию.

«Читая, вы постоянно что-то представляете: вот этого персонажа — вы наделяете его лицом, может быть, лицом вашего друга или актёра, которого видели, и мысленно ставите его на эту роль. Вы представляете и атмосферу описанного мира. Конечно, автор даёт нам подсказки: «солнечный день», «ни облачка», «она шла по парку, а её волосы развевались на ветру». Но дальше в работу включается ваше воображение. Какой именно парк? Может, парк у вашего дома, а может, Центральный парк в Москве? Детали, которые автор не прописал, вы дополняете сами. Именно в этот момент и рождается ваша личная режиссура», — сказал Клим Шипенко.

Он подчеркнул, что чтение — очень важная составляющая деятельности режиссера и сценариста, поскольку оригинальные сценарии рождаются из смешения самых разных идей. Так, лектор привел пример, что одна из его задумок — это сплав русского фольклора с шекспировских драм «Ромео и Джульетты» и «Гамлета». Это нечто новое, но при этом собранное из хорошо знакомых элементов, просто ещё не соединённых вместе.

«Чтение для режиссёра — процесс абсолютно необходимый. Читать нужно много, и я полностью поддерживаю этот тренд, который обозначен на экране: «Чтение как новый культурный тренд», — подчеркнул спикер.

В завершении встречи Клим Шипенко передал руководству школы сертификат на приобретение технического оборудование для театрального и хорового коллективов учебного заведения.

Отметим, что школа № 1 «Образовательный центр пгт Смышляевка» Самарской области вошла в число лидеров проекта «Чтецкие программы», который стартовал 1 сентября. Его реализует Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента РФ Владимира Путина. Основная миссия этой инициативы – популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

В рамках проекта «Чтецкие программы» будут проведены специальные тематические викторины Знание.Игра. Они пройдут в онлайн-формате 28 ноября и 11 декабря. Каждая игра будет состоять из трех туров по 6 вопросов, а к самим тематическим викторинам можно будет присоединиться в любое время в указанные дни. Победители викторин получат памятные призы от Российского общества «Знание». Кроме того, проверить свои знания в русском языке может любой желающий, сыграв в игру «Скажи по-русски», — мини-приложение, которая объединяет молодежь в онлайн-пространстве для повышения речевой культуры и формирования уважительного отношения к русскому языку.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
262
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
179
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
846
В ходе встречи молодые ученые поделились с губернатором своими исследованиями, проектами, целями участия в конгрессе, а также выступили с предложениями.
24 ноября 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками V Конгресса молодых ученых
792
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
24 ноября 2025  14:04
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
1430
Весь список