Ректор самарского государственного педагогического университета складывает полномочия

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В четверг, 6 октября 2022 года, стало известно о том, что Олег Мочалов уходит с должности ректора Самарского государственного социально-педагогического университета. Информацию об этом подтвердили редакции ГТРК «Самара» в вузе.

Олег Мочалов проработал на этом посту с 2013 года. Сам – выпускник СГСПУ по специальности «История».

Уже известно о том, кто же займет место ректора в учебном заведении. В приказе от 5 октября 2022 года сообщается, что теперь руководителем университета станет Светлана Юрьевна Бакулина — руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования.

Фото: vk.com/СГСПУ