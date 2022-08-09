Ректор МГУ Виктор Садовничий: бакалавриат сохранится в системе высшего образования

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Новая российская система образования сохранит бакалавриат, в некоторых случаях появится специалитет, например, для точных наук, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий, передает РИА Новости.

"Я предложил переходить к новому, подниматься по новой ступени в нашей системе образования, сделать в подавляющем большинстве для фундаментальных наук специалитет, он шестилетний, ну, может быть, пяти в ряде случаев. ...Есть несколько направлений специальных, где бакалавриат достаточен, но это не значит, что нужно копировать программы, это должен быть наш бакалавриат, продуманный", - сказал Садовничий на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".

Он отметил, что генеральная линия в формировании новой системы образования - это специалитет, научная, а не учебная аспирантура и сохранение бакалавриата, когда это диктуется какими-то условиями, а также разрешение после специалитета поступать в магистратуру, а не запрет, как сейчас.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования прожитым этапом и сказал, что в России появится своя система образования. Обновленную систему могут представить уже в середине сентября.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев