Регистрация на участие в конкурсе «Большая перемена»  для школьников 5-7 классов завершается 17 мая

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Регистрация на участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» – проекте Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для школьников 5-7 классов завершается 17 мая.



Школьники 5-7 классов смогут зарегистрироваться на платформе bolshayaperemena.online и пройти дистанционный этап до 17 мая включительно. Майские праздники – отличная возможность сделать это!

Дистанционный этап конкурса проходит в формате онлайн-игры, где участники могут сами влиять на сюжет. На этом этапе ребята должны познакомиться с главным символом «Большой перемены», котом Вжухом, пройти задание на коммуникативность, креативность, альтруизм, логическое мышление, задание «Делай добро», смысловое задание в рамках вызова и онлайн-собеседование.

Первое задание этапа называется «Представь себя» – это видеовизитка, в которой участнику требуется рассказать о своих интересах и достижениях. Обязательное требование – видеоролик должен начинаться с цитаты кого-то из великих людей – ученых, писателей, путешественников. Сама видеовизитка не подразумевает сухой рассказ о своих достижениях: в ней можно рассказать о семье, питомце, родных – это всё достойно внимания.

С самого начала конкурса школьник привлекает в конкурс педагога-наставника – это может быть учитель или педагог дополнительного образования. Самое главное, ребенок выбирает наставника сам.

«Роль педагога-наставника в конкурсе «Большая перемена» – раскрыть индивидуальность школьника, его уникальный талант. Важным вызовом для него становится проявление «искры» в ребёнке. Педагоги, прошедшие через опыт «Большой перемены», чувствуют себя профессионально сильнее и продолжают собственное развитие, становятся увереннее в себе», – говорит генеральный директор АНО «Большая Перемена» Наталия Мандрова.



В первом этапе участники могут набрать до 500 баллов. В финал конкурса пройдут 600 школьников. Он пройдет в июле на базе Международного детского центра «Артек» – ребята будут решать кейсовые задания, эксперты оценят их навыки коммуникации, логического мышления, работы в команде, креативности и сотрудничества.

Победителями «Большой перемены» в этой возрастной категории станут 300 ребят. Они отправятся в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Владивостока до Санкт-Петербурга с остановками в крупных городах России, где посетят культурные достопримечательности. Во время движения поезда для ребят пройдет образовательная программа.

Педагоги-наставники победителей среди школьников 5-7 классов получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».



Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Партнеры конкурса – Сбербанк, VK, Госкорпорация «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Роскосмос».

Фото: депертамент информационной политики СО