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Ребята из Самарской области участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников
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Ребята из Самарской области участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников

23 января 2025 17:10
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ВсОШ – это самое массовое и доступное мероприятие, позволяющее выявлять интеллектуальную одаренность школьников на ранних этапах.

Сегодня на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по русскому языку. ВсОШ – это самое массовое и доступное мероприятие, позволяющее выявлять интеллектуальную одаренность школьников на ранних этапах.

Участниками олимпиады по русскому языку стали 350 учащихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций Самарской области. Русский язык – один из 24 предметов олимпиады, которая продлится в стране до 28 февраля. Завершающим предметом станет экономика.

Важно, что любой школьник 4-11-х классов может на добровольной основе принять участие в открытом школьном этапе ВсОШ и далее двигаться по олимпийскому лифту с учетом своих результатов и правил отбора на следующий этап.  Это самое масштабное интеллектуальное состязание в России, в котором ежегодно бесплатно участвуют более 6 миллионов обучающихся. Дипломы победителей и призеров олимпиады дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю. Кроме того, победители и призеры финала олимпиады приглашаются на отборочные соревнования, в результате которых формируются сборные команды России для участия в международных олимпиадах.

«Мы гордимся результатами наших ребят, в прошлом году у нас 21 победитель и призёр заключительного этапа.  Олимпиады помогают выявить наиболее талантливых детей, которые в перспективе могут стать высококлассными специалистами именно в выбранном направлении. Достижения у ребят замечательные, у нас очень сильная команда по химии», – рассказала врио заместителя министра образования Самарской области Инна Окуленко.

«Мы, конечно же, всячески способствуем тому, чтобы ребята проявляли себя, показывали свои достижения, показывали свои знания, потому что это очень важно для формирования нашей молодежи, для формирования будущего нашей страны», – отметил первый проректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Алексей Салмин.

Напомним, на заседании оргкомитета инженерной олимпиады «Звезда» в Самарской области обсуждали важность проведения олимпиад и конкурсов как одного из инструментов для ранней профориентации школьников. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что поддержка молодежных интересов в науке необходима для Самарского региона, поскольку здесь работают крупные предприятия.

По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады лучшие школьники будут приглашены в апреле в республику Татарстан на  заключительный этап.

 

Фото:   freepik.com

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