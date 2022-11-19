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Расширенный курс по истории России внедрят в непрофильных вузах в 2023 году

19 ноября 2022 22:56
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Сейчас документ проходит завершающий этап профессионального общественного обсуждения, сообщили в Российском историческом обществе.

Расширенный курс по истории России в вузах для неисторических специальностей начнут преподавать с 1 сентября 2023 года. Об этом ТАСС сообщил в субботу председатель правления Российского исторического общества, один из разработчиков нового курса Константин Могилевский на открытии кинофестиваля "Победили вместе" в Волгограде.

"Со следующего учебного года, с 1 сентября [будет внедрена концепция преподавания истории РФ в вузах для неисторических специальностей]. Сейчас концепция проходит завершающий этап профессионального общественного обсуждения", - сказал Могилевский, добавив, что окончательный вариант концепции будет утвержден в министерстве образования и науки.

По словам собеседника агентства, сейчас дорабатываются вопросы касательно того, каким минимумом исторических знаний должны обладать люди с высшим образованием.

Ранее Минобрнауки по предложению Российского исторического общества приняло решение увеличить минимальный объем курса по истории России в вузах для неисторических специальностей с 72 до 144 часов, при этом 80% занятий должно отводиться на контактную работу преподавателя со студентом. Директор Института российской истории РАН Юрий Петров сообщил, что концепция преподавания истории России в вузах неисторического профиля будет представлена в Минобрнауки в конце этого года. 

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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