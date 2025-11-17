Я нашел ошибку
Главные новости:
Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга».
«Школа героев»: в Самарской области прошел один из ключевых модулей программы - «Управленческий минимум»
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.
Самарские лесники высадили более 850 га леса в этом году
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ
В номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам.
Старший госинспектор ГИМС СО Андрей Толмачев стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
Университеты реализуют программу студенческого обмена в рамках федеральной программы «Студтуризм».
ПВГУС и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
Клип снимался в местах, где бьется пульс молодежной жизни Приволжья.
«Вместе весело шагать»: новый музыкальный подарок проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к Международному дню студента
Итоги акции будут подведены в декабре текущего года.
Жителей региона приглашают к участию в голосовании за лауреатов областной акции «Народное признание»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0.53
EUR 95.1
1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ПВГУС и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства

17 ноября 2025 17:43
99
Университеты реализуют программу студенческого обмена в рамках федеральной программы «Студтуризм».

Поволжский государственный университет сервиса и Белорусско-Российский университет (г. Могилёв) реализуют программу студенческого обмена в рамках федеральной программы «Студтуризм» Министерства науки и высшего образования РФ. Маршрут «Тольятти – город большой химии», предложенный Университетом сервиса, был признан одним из лучших в конкурсе Минобрнауки России «Научно-популярные экспедиции Союзного государства», что послужило основой для обмена студентами и молодыми учёными между Россией и Беларусью.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчёркивал, что наука всегда занимала важное место в жизни региона. Правительство области уделяет особое внимание развитию научного потенциала и внедрению инновационных технологий, поддерживает научные исследования и разработки, а также создаёт благоприятные условия для запуска новых проектов.

«Мы убеждены, что сотрудничество с ведущими учебными заведениями Союзного государства, такими как Белорусско-Российский университет, способствует не только обмену знаниями и опытом, но и укреплению научных связей между нашими странами. Это важный шаг в развитии инновационного потенциала нашего региона и всей страны», – отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Делегация Университета сервиса посетила Могилёв, где ознакомилась с программой «Могилев – центр инновационного машиностроения». В рамках визита участники приняли участие в III Международном научно-экспертном форуме имени А. А. Громыко, изучили инфраструктуру Белорусско-Российского университета, посетили мастер-классы по инженерным и цифровым направлениям, а также ведущие промышленные предприятия города и историко-культурные объекты.

По итогам визита было подписано соглашение о сотрудничестве между университетами. Свои подписи под документом поставили ректор Белорусско-Российского университета Михаил Лустенков и ректор Университета сервиса Любовь Выборнова. Соглашение направлено на развитие партнёрских отношений в области образования, науки и культуры, а также реализацию академических обменов и совместных молодёжных проектов.

Любовь Выборнова отметила, что сотрудничество началось с проекта научно-популярных визитов Союзного государства и теперь получило официальное оформление в виде соглашения, открывая новые перспективы для совместных инициатив.

Участники программы также посетили лаборатории Индустрии 4.0, мехатроники и робототехники, приняли участие в круглом столе с студенческим медиацентром БРУ, а также посетили музей истории города «Ратуша» и мемориал «Буйническое поле».

В текущем году в рамках программы «Студтуризм» в научно-популярных экспедициях на территории Союзного государства примут участие не менее 1 000 студентов и молодых учёных в возрасте от 18 до 35 лет из России и Беларуси. Программа способствует расширению знаний молодёжи о новых регионах, университетах и предприятиях, объединяя науку, образование и туризм.

Учёные России и Беларуси активно сотрудничают в рамках Союзного государства, приоритетными направлениями являются микроэлектроника, сельское хозяйство, медицина, биобезопасность, общественные науки, машиностроение и искусственный интеллект. В связи с 80-летием Победы особое внимание уделяется сохранению исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории.

По итогам встреч и реализованных программ, Университет сервиса и Белорусско-Российский университет выразили намерение продолжать развивать сотрудничество в сфере науки, образования и молодёжной политики, укрепляя партнёрство в рамках Союзного государства и создавая новые направления взаимодействия между вузами.

 

Фото предоставлено пресс-службой Университета сервиса

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
202
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
240
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1559
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1541
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1395
Весь список