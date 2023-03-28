ПВГУС бесплатно обучит бойцов студотрядов из Тольятти для работы официантами в общепитах у моря

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Поволжский государственный университет сервиса обучит бесплатно бойцов студенческих отрядов Тольятти, чтобы в летний период они смогли в составе студотрядов работать официантами в кафе и ресторанах Краснодарского края. Это стало возможным благодаря победе Университета сервиса в грантовом конкурсе от МООО «Российские студенческие отряды». Согласно условиям гранта, вуз подготовит по профессии «Официант» 30 человек. Сейчас стартовал набор желающих пройти бесплатное обучение. Заявки принимаются до 3 апреля включительно, а сами занятия стартуют в начале апреля.

Пройти обучение могут студенты высших образовательных учреждений и ссузов в возрасте от 18 лет. Претенденты должны состоять в МООО «Российские студенческие отряды» или быть готовыми войти в состав организации. Трудоустройство на летний период в составе студенческих отрядов – обязательное условие. По предварительной информации, студенты, прошедшие в ПВГУС обучение на официанта, отправятся этим летом в Краснодарский край.