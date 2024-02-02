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Президент Владимир Путин пообещал продлить программу развития кампусов в России. Об этом сообщают «Ведомости».

На первом этапе, как рассказал президент. программа развития затронет 25 объектов (17 — в ближайшей перспективе), в дальнейшем она должна быть продлена,

По его словам, пространства кампусов должны стать площадкой для обмена опыта и для реализации совместных инициатив студентов, аспирантов, преподавателей всех вузов страны.

До конца марта этого года завершится строительство десяти объектов в Москве, Нижнем Новгороде, Челябинске и Калининграде. Общая стоимость работ по созданию 17 кампусов превышает 500 миллиардов рублей.