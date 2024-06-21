«Профессионалитет»: в Самарской области стартовала приемная кампания в колледжи и техникумы 

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В Самарской области более 25 колледжей и техникумов в этом году готовы принять учащихся по программе «Профессионалитет». Для этого за счет региональных средств выделено более 2 500 бюджетных мест.



В рамках образовательной программы «Профессионалитет» студенты смогут пройти программы обучения, разработанные вместе с ведущими предприятиями регионов, освоить востребованные специальности, приобрести опыт работы на производстве, а также получить помощь в трудоустройстве на ведущие предприятия региона. Программа создана для выпускников 9-11 классов.



Всего по стране более 1000 организаций профессионального образования примут учащихся по программе «Профессионалитет». «Проект масштабируется: к 2026 году к нему присоединятся все регионы страны, а к 2030 году «Профессионалитет» охватит 100% колледжей», – отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Программа «Профессионалитет» направлена на то, чтобы обеспечить промышленность квалифицированными кадрами и приблизить систему подготовки кадров среднего звена к запросам рынка в регионах. Инициатива соответствует задачам нацпроектов «Образование» и «Производительность труда».



В рамках проекта обучающиеся с первого курса проходят практику на производствах, их курируют опытные наставники с предприятий, трудоустройство выпускников достигает 80%.



«В 2024 году в Самарской области прием абитуриентов будет осуществляться в образовательно-производственные центры (кластеры) по отраслям «Машиностроение», «Железнодорожный транспорт» и «Строительство». Также стартовал прием в образовательные кластеры среднего профессионального образования «ПРОдетство/знание/движение» по отрасли «Педагогика», «Управление и Право», «Правоохранительная сфера и управление», – рассказала руководитель управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области Кристина Кузьмина.



Приемная кампания по проекту «Профессионалитет» продлится до 15 августа.

Фото предоставлено ЦПО Самарской области