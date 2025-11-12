Я нашел ошибку
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Профессии будущего: почти 1500 слушателей собрала лекция Общества "Знание" в ПривГУПС

12 ноября 2025 12:55
108
Профессии будущего: почти 1500 слушателей собрала лекция Общества "Знание" в ПривГУПС

На площадке Приволжского государственного университета путей сообщения прошла лекция о профессиях будущего. Лектором Общества «Знание» выступил ректор вуза Максим Гаранин. Слушателями стали почти 1500 студентов, преподавателей, аспирантов, представителей научного сообщества, обучающихся филиалов университетского комплекса ПривГУПС, а также школьников и педагогов Самарской области, в том числе в онлайн-формате. Лекция состоялась в рамках Всероссийской акции «Наука вокруг нас».

Максим Гаранин посвятил свое выступление тому, какие профессии станут ключевыми в ближайшие годы и как подготовиться к новым вызовам рынка труда.

Ректор отметил, что в современном мире результат достигается командой профессионалов, но зависит результат от эффективности каждого участника команды, его навыков и профессиональных знаний.

В ходе встречи слушатели узнали о современных трендах, новых технологиях и навыках, необходимых для успешной карьеры в будущем. Ключевым трендом ректор назвал умение распознавать будущие профессии в существующих тенденциях развития науки и техники. В ближайшие годы рутинные аналитические и ручные работы смогут заменить роботы или платформы на основе искусственного интеллекта. 

«Новые профессии всегда появляются в конфликте – в противоречиях на стыке областей знаний и в условиях технологических ограничений. При этом в каждой профессии будущего в критериях специалиста на первом месте находится профессиональное ядро, то есть базовое образование. Затем к базовому образованию добавляются навыки, определяющие специфику профессии», — сказал Максим Гаранин.

Ключевыми навыками будущего специалиста являются: умение работать с людьми, умение работать в условиях неопределенности, творческие способности, умение управлять проектами, системное мышление, клиентоориентированность и другие. В новых условиях изменится и формат университетского образования, когда основной задачей вуза станет карьерная навигация с возможностью сопровождения обучающегося от студенческой скамьи до трудоустройства в выбранной сфере деятельности. 

Напомним, 24 октября стартовала всероссийская просветительская акция «Наука вокруг нас». Она охватывает все регионы страны, а также ряд стран ближнего зарубежья, включая Абхазию, Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан и Южную Осетию. Завершится акция в День работника высшей школы, 19 ноября. Её главная задача — продемонстрировать современные достижения, дать возможность учёным презентовать свои открытия и поделиться знаниями в различных сферах.

Мероприятия проводятся Обществом «Знание» и стали частью марафона Знание.Наука, который состоялся 30-31 октября при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Присоединиться к акции может каждый желающий. Для всех тех, кто интересуется наукой, доступны видеолекции Российского общества «Знание». Среди них – документальный сериал «Ледокол Знаний», фильмы Знание.Наука, цикл ТЕД-лекций «Грани Смыслов», Лекции-экскурсии на уникальные локации ГК «Росатом». Дополнительно подготовлены видео экскурсии по выдающимся научным центрам России — академгородкам Серпухова, Обнинска и Черноголовки.

