Продолжается конкурсный отбор на тематическую смену «Инношкольник: Мир беспилотников» в Байтике

Фонд содействия инновациям продолжает конкурсный отбор на образовательную программу «Инношкольник: Мир беспилотников». К участию приглашаются победители, призеры и участники ведущих всероссийских проектов в области науки и технологий.

С 11 по 16 октября состоится образовательная смена «Инношкольник: Мир беспилотников» в ООК «Байтик», которая соберет школьников со всей России. Участников программы ждет погружение в сферу беспилотных технологий и инноваций, решение прикладных задач, встречи с лидерами отрасли, развитие навыков командной работы и экспертная оценка своих идей.

«Перед сменой очень волновалась: справлюсь ли я с уровнем ребят и сложностью проектов? Но потом я забыла о страхах, потому что мы сутками напролёт решали кейсы, общались с замечательными наставниками и ребятами. А когда все закончилось, я увозила с собой не только диплом и сувениры программы, но и радость от того, что нашла людей, у которых так же «горят глаза» от работы, как и у меня», – поделилась Екатерина Зайцева, участница образовательной программы «Инношкольник» 2025 года в МДЦ «Артек».

К участию в конкурсном отборе допускаются победители, призеры и участники ведущих всероссийских проектов в области науки и технологий – «АгроНТРИ», «Дежурный по планете», «ШУСТРИК», «ИнтЭРА», «Space-π». В рамках отбора школьникам предстоит пройти онлайн-тестирование по профильным предметам и решить кейс – предложить концептуальное решение поставленной технической задачи.

Прием заявок на участие в тематической смене «Инношкольник: Мир беспилотников» в ООК «Байтик» идет до 21 августа на сайте innosh.ru.