Премьер-министр РФ Мишустин поздравил учителей в преддверии профессионального праздника

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских педагогов в преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября, передает ТАСС.

"Традиционно перед Днем учителя хочу особые слова сказать учителям. Да вы все, наверное, учителя - и те, кто в науке, и те, кто в школе работает", - отметил он во вторник на церемонии вручения правительственных наград в области образования за 2022 год.

При этом, добавил Мишустин, в памяти россиян День учителя - это прежде всего день благодарности тем, кто учил их школе. "Я до сих пор общаюсь со своими учителями, завтра [их] поздравлю, - с теми, с кем есть контакт. И еще раз хочу самого доброго пожелать вам, вашим ученикам и близким. С праздником", - поздравил он педагогов.

В завершение церемонии премьер еще раз обратился к лауреатам премий и почетных грамот правительства за заслуги в области образования. "Я еще раз хочу от всей души вас поздравить. Палитра сегодняшних направлений работы совершенно разная. Абсолютно различные у вас направления, но всех вас объединяет любовь к науке, любовь к учебе", - уверен он.

Как считает глава кабмина, для того чтобы отдавать знания, нужно хорошо знать не только предмет, но и своих учеников, их психологию. "И я от всей души вас поздравляю", - заключил он.

Фото: ТАСС