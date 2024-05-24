Последний звонок в этом году прозвенит для 2,3 млн российских школьников

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил российских школьников с последним звонком, который в этом году прозвучит для 2,3 млн выпускников 9-х и 11-х классов.

Он напомнил, что им предстоит успешно сдать экзамены, выбрать дальнейший путь и определиться с профессией. При этом Чернышенко напомнил слова президента Владимира Путина о том, что одна из главных целей страны – достижение технологического лидерства. "Так что вам на заметку – будут особо востребованы профессии, связанные с приоритетными для России направлениями", – сказал он.

Вице-премьер подчеркнул значимость дополнительного образования в "Точках роста", "Кванториумах" и "IT-кубах", созданных в рамках нацпроекта "Образование", а также развития новых навыков и участия в волонтерских проектах. Чернышенко назвал последний звонок праздником не только для школьников, но и для учителей, передающих знания и воспитывающих патриотов России. "За это им огромная благодарность!" – резюмировал он.