Подписано соглашение о сотрудничестве между НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», Образовательным фондом «Талант и успех», Федеральной территорией «Сириус» и регионами-соинициаторами НОЦ «Инженерия будущего»

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Сегодня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Научно-образовательным центром мирового уровня «Инженерия будущего», Образовательным фондом «Талант и успех», Федеральной территорией «Сириус» и регионами-соинициаторами НОЦ «Инженерия будущего».

Стороны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве, объединении усилий, которые нужны для достижения общих целей и задач по реализации деятельности НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», а также приоритетных образовательных программ образовательного фонда «Талант и успех».

Основные цели сотрудничества – это выявление и поддержка творческих детей и талантливой молодёжи, создание площадок и программ для их образовательного и исследовательского роста, развитие творческого потенциала и выращивание востребованных кадров.

Соглашение подписали:

Дмитрий Игоревич Азаров, Председатель наблюдательного совета НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», Губернатор Самарской области;

Елена Шмелёва, участник наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», председатель координационного совета по молодежному НОЦ «Инженерия будущего», руководитель Образовательного фонда «Талант и успех», член президиума Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Свои подписи на документ поставили все главы регионов-соинициаторов НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». Их визы – свидетельство легитимности документа, знак поддержки направлений, заложенных в документе. Являясь Председателем наблюдательного совета НОЦ «Инженерия будущего», Дмитрий Игоревич подписал соглашение и от их имени.

Теперь, через обмен опытом, актуальной информацией, профессиональные консультации будут вырабатываться общие решения по множеству направлений. Назовем лишь некоторые из них:

глобальное вовлечение интеллектуально-творческой молодёжи и талантливых детей в науку и образование;

повышение качества образования через развитие практической деятельности, привлечение научных, образовательных организаций, предприятий и создание, реализация сетевых образовательных программ;

продвижение образовательных и исследовательских программ для того, чтобы повысить уровень необходимых компетенций в медицине и биотехнологиях, биоинформатики и вычислительной биологии;

выявление и развитие творческих способностей у молодёжи, формирование интереса к научно-исследовательской деятельности, содействие профориентации;

стимулирование и привлечение талантливой молодёжи к созданию технологических инноваций, которые могут быть применены на предприятиях реального сектора экономики;

подготовка кадров по приоритетным программам основного и дополнительного образования для решения научно-исследовательских и научно-технологических задач в интересах развития отраслей науки и технологий по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации;

предоставление молодым специалистам возможностей для получения новых технологий, продуктов и их коммерциализации.

Для того, чтобы работа в рамках соглашения была более продуктивной управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» откроет своё представительство в «Сириусе».

Фото: НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»