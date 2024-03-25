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Подготовиться к Тотальному диктанту онлайн можно будет с 27 марта

25 марта 2024 12:28
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Подготовиться к Тотальному диктанту онлайн можно будет с 27 марта

В среду, 27 марта, начнется онлайн-школа по подготовке к Тотальному диктанту — 2024. Обучение бесплатно и доступно для прохождения любому желающему.

«Онлайн-школа будет проходить по средам с 27 марта по 17 апреля и включает в себя четыре занятия. Содержательно программа будет аналогична очным курсам по подготовке: на каждом из занятий слушатели будут писать диктант, основанный на произведении автора Тотального диктанта Анны Матвеевой. После этого участники школы будут проверять диктант на ошибки, разбирать правила орфографии и пунктуации. Мы тем самым и знакомим с творчеством автора, и рассказываем про его книги, то есть знакомимся с творчеством писателя, который написал текст диктанта этого года. Кроме того, знакомимся с авторской манерой письма, потому что, если больше знать о том, как автор любит писать, какие любит использовать обороты и какие предпочитает знаки препинания, будет легче на самом диктанте», — рассказал председатель Филологического совета Тотального диктанта, научный руководитель портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.

По его словам, курсы предоставляют возможность практиковаться в написании текстов под диктовку и в удобном формате повторить правила русского языка. На каждом уроке слушатели изучают сложные темы.

После проведения акции все участники смогут попасть на подробные онлайн-разборы текстов, которые пройдут с 24 по 27 апреля. Трансляцию курсов смотрите эксклюзивно в сообществе Тотального диктанта ВКонтакте по этой ссылке.
Сейчас Тотальный диктант — это не только однодневная акция, но и целый комплекс мероприятий по продвижению русского языка. Организаторы на протяжении всего года устраивают различные мероприятия, которые позволяют ближе познакомиться с русским языком, литературой и культурой.

«Мы непрерывно создаем просветительный контент для наших пользователей, а потребителями этого контента ежегодно становятся миллионы людей. В прошлом году более пяти миллионов человек стали нашими зрителями. Мы создаем онлайн-курсы, ежегодно проводим онлайн-школы, а офлайн в преддверии самой акции мы проводим десятки фестивалей грамотности в разных городах России и за рубежом», — сообщил в ходе недавней пресс-конференции руководитель фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Расписание онлайн-школы можно посмотреть на сайте totaldict.ru. Все занятия будут доступны в записи и бесплатны.
В 2024 году столицей Тотального диктанта по решению жюри выбран Томск. Об этом стало известно 1 февраля на XII Международной научно-практической конференции Тотального диктанта «Динамические процессы в современном русском языке» в новосибирском Академпарке. Акция пройдет 20 апреля по всему миру. Автором текста диктанта в этом году стала российская писательница Анна Матвеева.

Помимо главной площадки акции, куда приедет автор текста лично, в «столичном» городе в день проведения акции 20 апреля 2024 года пройдут научно-популярные мероприятия с участием экспертов акции накануне Тотального диктанта. В честь юбилея акции в Томске также появится уникальный туристический маршрут, рассказывающий о литературной истории города.

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