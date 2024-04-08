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Почти 60% россиян готовы оплачивать обучение ребенка в вузе

8 апреля 2024 10:51
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Почти 60% россиян готовы оплачивать обучение ребенка в вузе

Больше половины россиян планируют оплачивать образование своих детей, однако большинство готово тратить на это не более 100 тыс. рублей в год — такие данные были получены в результате опроса (есть в распоряжении «Известий»), проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Сравни» и онлайн-школы Skysmart.

Большинство жителей России (73%) считают, что высшее образование должно быть бесплатным как в отношении взрослых, так и в отношении выпускников. На собственное обучение россияне готовы тратить до 100 тыс. рублей в год (6%), еще 4% могли бы заплатить за него 100–500 тыс. рублей в год, а больше 500 тыс. рублей на свое образование ежегодно готовы выделить только 2% опрошенных. 15% и вовсе не планируют его получать.

Обучение в вузе для ребенка планируют оплачивать 58% россиян, но сумма должна быть в рамках дохода семьи на тот момент. 7% родителей уже сейчас формируют накопления на оплату хорошего образовательного учреждения, а 5% планируют взять кредит.

Однако не все россияне готовы вкладываться в образование следующего поколения: 8% ответили, что не планируют финансировать высшее образование своих детей — в случае поступления на платное отделение студенты будут делать это самостоятельно, а 16% рассматривают для своих детей средне-специальное образование.

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