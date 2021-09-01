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Почти 1200 молодых людей стали первокурсниками Самарского медицинского колледжа

1 сентября 2021 13:53
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Почти 1200 молодых людей стали первокурсниками Самарского медицинского колледжа

  В 2021 году в Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной и его филиалы поступило почти 1200 абитуриентов. Именно это учебное заведение играет важную роль в подготовке среднего медицинского персонала для лечебно-профилактических учреждений региона. 

        Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. 

         Модернизация первичного звена здравоохранения, привлечение молодых специалистов – в том числе часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.  В этом году по поручению главы региона семьи студентов, которые поступили в высшие и средние специальные учебные заведения губернии, получат выплаты в размере 10 000 рублей. 

         Учитывая запросы отрасли здравоохранения, в этом году были увеличены контрольные цифры приема по специальности «Сестринское дело» для поступающих на базе 9 и 11 классов. В целом по всем специальностям принято 775 человек на места, финансируемые за счет бюджета Самарской области, и более 400 человек, которые будут обучаться по договорам об оказании платных услуг.

        В приемную комиссию было подано почти 4000 заявлений, а среднее количество претендентов на 1 место по всем специальностям в базовом колледже составило более 5 человек. Конкурс был высоким на все специальности, при этом по отдельным из них, например, «Акушерское дело», он доходил до 11 человек на место. Наиболее популярными среди поступающих стали специальности: «Акушерское дело», «Лечебное дело» и «Сестринское дело». 

        «Результаты приемной кампании говорят о том, что у молодежи есть желание посвятить себя медицинской профессии, и мы рады принять в ряды студентов добросовестных и целеустремленных молодых людей, - подчеркнула директор Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Надежда Ярочкина. - Наши учреждения здравоохранения нуждаются в профессионалах, которые способны эффективно трудиться, добиваться намеченных результатов, быть ответственными за свои поступки, и мы верим, что совместными усилиями справимся с поставленными задачами. Поздравляя с началом нового учебного года всех, кто выбрал благородную профессию медицинского работника, я желаю каждому смело подниматься по ступеням знаний, добросовестно осваивать трудную, но прекрасную профессию медицинского работника, главное призвание которого – спасать человеческие жизни, помогать людям быть здоровыми и счастливыми».

Теги: здравоохранение колледж медицина студенты

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