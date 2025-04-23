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Почти 10 тысяч бюджетных мест в вузах Самарской области в 2025 году по программам бакалавриата и специалитета

23 апреля 2025 15:22
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Вузы региона предлагают широкий выбор программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, обеспечивая высокий уровень подготовки специалистов.

В ближайшее время в Самарской области начнётся приёмная кампания в вузы на 2025 год. Абитуриенты могут претендовать на 9404 бюджетных места по программам бакалавриата и специалитета, из которых 8565 предназначены для очного обучения. Это возможность для молодых людей получить качественное образование и сделать первые шаги к успешной карьере.

Самарская область — один из ведущих регионов России, который известен своими университетами и научным потенциалом. Вузы региона предлагают широкий выбор программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, обеспечивая высокий уровень подготовки специалистов.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчёркивал, что наука всегда занимала особое место в жизни региона. Развитие научного потенциала и инновационных технологий является одним из ключевых направлений работы регионального правительства. Это включает в себя не только поддержку существующих научных исследований и разработок, но и создание условий для появления новых проектов.

Один из таких проектов — строительство международного межвузовского кампуса в Самарской области. Его цель — развитие высшего образования и науки в регионе, повышение качества подготовки специалистов и содействие развитию инновационных технологий.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» на 2025–2030 годы, который входит в национальный проект «Молодёжь и дети». Инициатива была запущена по поручению президента для развития образовательной инфраструктуры.Организаторы проекта — правительство Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования России. Цель проекта — создать созвездие кампусов. К 2030 году планируется построить 25 современных кампусов, а к 2036 году их количество должно увеличиться до 40.

Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков отметил: «Международный межвузовский кампус может стать площадкой для проведения совместных научных исследований, конференций и семинаров, что будет способствовать развитию научного потенциала региона».

В этом году абитуриенты столкнутся с некоторыми изменениями в процессе поступления, включая новые правила и порядок приёма, а также обновлённый список вступительных испытаний. Для тех, кто поступает на целевое обучение, предусмотрены дополнительные 5 баллов за индивидуальные достижения. Это может быть участие в профориентационных мероприятиях, организованных заказчиком целевого обучения. Также при начислении баллов будет учитываться наличие дополнительного образования по программам, соответствующим конкурсному профилю.

Университеты получат возможность ранжировать абитуриентов по классам, в которых они участвовали в олимпиадах. Например, победитель одиннадцатого класса может получить более высокий балл, чем победитель девятого класса.

В образовательных программах бакалавриата и специалитета высших учебных заведений может быть предусмотрено до четырех экзаменов. Экзамен по русскому языку является обязательным для всех направлений подготовки. Для большинства специальностей предусмотрено несколько предметов. Для медицинских направлений, таких как лечебное дело, фармация и сестринское дело, обязательными экзаменами являются биология и химия.

Приём документов начнётся не позже 20 июня.

Сроки завершения приёма документов зависят от проведения дополнительных вступительных испытаний творческой и/или профессиональной направленности. Если такие испытания предусмотрены, то они пройдут с 7 по 20 июля.

Для абитуриентов, поступающих по результатам экзаменов, которые проводит вуз самостоятельно, приём документов завершится 10–20 июля. Для поступающих без дополнительных испытаний — 20–25 июля.

Вступительные испытания, которые проводит вуз самостоятельно, завершатся до 25 июля. Конкурсные списки будут опубликованы 27 июля.

С правилами приёма и перечнем вступительных испытаний можно ознакомиться на официальных сайтах вузов.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

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