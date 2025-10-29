Педагог из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Знание.Лектор»

146

Российское общество «Знание» опубликовало список финалистов взрослой категории пятого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Ими стали 516 человек из 82 регионов России, в том числе советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями лицея «Технический» из Самары Дина Шустова.

В полуфинале в треке «Единство народов России» Дина Владимировна представила лекцию о том, что объединяет все народы России, рассказав о российском культурном коде, передающемся из поколения в поколение.

В ноябре Дина Шустова в числе 516 финалистов Всероссийского конкурса «Знание.Лектор» отправится в Москву на финальные испытания, по итогам которых экспертный совет определит 110 победителей. Они получат право заключать контракты с Обществом «Знание» на проведение лекций в своем регионе.