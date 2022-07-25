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Отец Алисы Тепляковой подал документы на нее и ее 8-летнего брата Хеймдалля в "Синергию"

25 июля 2022 20:32
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В связи с этим его ректор предложил ввести возрастной ценз для абитуриентов.

Алиса Теплякова и ее брат Хеймдалль подали документы в университет "Синергия", в связи с этим его ректор предложил ввести возрастной ценз для абитуриентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. Девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на завкафедрой.

"Инициатива ректора крупнейшей частной образовательной организации высшего образования - Университета "Синергия" о внесении изменений в федеральный закон об образовании, а также в правила приема поступающих на программы высшего образования была вызвана подачей документов на поступление в университет вечером 22 июля Евгением Тепляковым на своих детей: дочь Алису Теплякову и сына Хеймдалля Теплякова, на момент подачи документов которым было девять и восемь лет соответственно", - говорится в сообщении. Отмечается, что Алиса подала документы на пять образовательных программ, психологии среди них нет, а Хеймдалль на четыре. Отец Алисы и Хеймдалля планирует, что его дети будут осваивать все образовательные программы одновременно, сообщили в вузе.

"В Университете "Синергия" есть ограничения для поступающих. Согласно правилам приема в университет по программам высшего образования, утвержденным исполнительным директором университета, поступить в университет может абитуриент, достигший 14 лет и сдавший единый государственный экзамен на баллы, которые утверждены правилами приема", - добавили в "Синергии". Поясняется, что Алисе и Хеймдаллю откажут в поступлении в вуз, так как все студенты должны проходить стажировки. Работодатель в России не может принимать на стажировку детей младше 14 лет, поэтому Тепляковы не смогут выполнить требования образовательных программ университета, отметили в пресс-службе.

В свою очередь, завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Александр Тхостов сообщил РИА Новости, что родители Тепляковой на связь не выходят. "Мы ничего не знаем, мы ее не видим, ее родители ни на что не отвечают. Вот в такой находимся ситуации… Она у нас числится, но мы ее не видим", - сказал Тхостов.

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